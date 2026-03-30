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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）舊金山巨人隊新秀陽念希迎來職業生涯第2個賽季，3月初返美報到後，隨即投入球隊春訓，全力備戰新球季。昨（29）日的小聯盟Low-A熱身賽登板1.2局，繳出4次三振、1次保送、無失分的亮眼表現，最快球速更飆出生涯新高98英里（約158公里）。陽念希表示，一開始聽到數字時還不敢相信，確認數據後真的又驚有喜，新球季尚未確認分發到哪個層級，但已做好萬全準備，隨時迎接挑戰。陽念希現年19歲，父親是前職棒球員陽東益，2024年底陽念希以總額為50萬美金（約1500萬新台幣）簽約金加盟巨人隊，展開旅美生涯。陽念希在去年球季後半段於新人聯盟出賽，共出賽4場，投5局失3分，送出8次三振、2次保送，最快球速為152公里。經過休賽季的調整，陽念希的球速明顯提升，昨日飆出生涯新高的158公里。談到球速突破，陽念希表示，「一開始聽到這個數字其實不太敢相信，確認球隊數據後真的又驚又喜，也代表這段時間的準備方向是正確的。目前整體狀況都很好，希望這個球季能有好的表現。」目前球團尚未通知陽念希將從哪個層級開季，不過他已做好萬全準備，隨時迎接挑戰。持續用手中的每一顆球，投出屬於自己的故事。