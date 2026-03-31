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效力於科羅拉多洛磯隊的菅野智之，於今（31）日在客場對陣多倫多藍鳥隊的比賽先發登板，迎來轉隊後的賽季首秀並擔任先發。主投4.2局共用72球，被敲出2支安打、投出2次四壞球與4次三振，失1分，最終無關勝敗。在與巨人時期隊友岡本和真的對決中，製造一次三振與一次四壞球保送。二局下2出局無人出局時，菅野與岡本迎來初次在美國的對戰，菅野在滿球數後以高角度卡特球使其揮空三振。五局下，菅野迎來與首名打者岡本的第二次對決。菅野在該打席的直球飆出當天最快的94.8英里（約152.4公里），但在滿球數後的第8球，外角低處的切球被判定為壞球。捕手古德曼（Hunter Goodman）雖進行了ABS挑戰，但因球偏離好球帶1.8英寸（約4.5公分），判定維持不變。菅野智之僅在三局面對史普林格（George Springer）被敲出左外野方向的陽春砲。菅野在五局解決兩名打者後，在二壘有人、球數達到72球時被換下場。雖然他以出色的控球能力壓制了開季3連勝的藍鳥隊，但距離轉隊後首勝僅差一個出局數。