美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）費城費城人今（31）日主場2：13不敵華盛頓國民，開季4場比賽僅拿下1勝3敗，除了投手群狀態不穩外，過去引以為傲的打擊火力也消失殆盡，尤其是打線中的「核心4人組」哈波（Bryce Harper）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）透納（Trea Turner）以及波姆（Alec Bohm）全部陷入低潮，成為費城人開季低迷的主因。
打線陷低迷 核心四人手感冰冷
哈波目前打擊率僅.067，狀況極度低迷，舒瓦伯打擊率0.125，貢獻 1 支全壘打，波姆打擊率0.143，透納身為開路先鋒，打擊率僅0.176，根據數據統計顯示，這四位費城人核心打者在開季至今合計62個打數僅擊出8支安打，聯手繳出的打擊率僅約0.129。對於一支志在奪冠的球隊來說，這無疑是一個糟糕的開局。
馬許扛起火力 仍難救球隊
儘管主力熄火，費城人目前全隊仍得到14分，在全大聯盟排名第16。這得歸功於外野手馬許（Brandon Marsh）的挺身而出，他以高達0.417 的打擊率獨撐大局，扛起了得分重任。
根據《The Sporting News》記者Justin Bernhardt指出，這種依賴單一球員、主力集體失蹤的現狀絕對無法支撐長久的賽季，「如果核心球員持續低迷，這種挫折感可能會像雪球一樣越滾越大，進而影響整個賽季。哈波必須找回手感，去年狂轟56支全壘打的舒瓦伯也需要重現新找回手感，而身為進攻箭頭的透納更是球隊運作的關鍵。」
資料來源：《The Sporting News》
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哈波目前打擊率僅.067，狀況極度低迷，舒瓦伯打擊率0.125，貢獻 1 支全壘打，波姆打擊率0.143，透納身為開路先鋒，打擊率僅0.176，根據數據統計顯示，這四位費城人核心打者在開季至今合計62個打數僅擊出8支安打，聯手繳出的打擊率僅約0.129。對於一支志在奪冠的球隊來說，這無疑是一個糟糕的開局。
馬許扛起火力 仍難救球隊
儘管主力熄火，費城人目前全隊仍得到14分，在全大聯盟排名第16。這得歸功於外野手馬許（Brandon Marsh）的挺身而出，他以高達0.417 的打擊率獨撐大局，扛起了得分重任。
根據《The Sporting News》記者Justin Bernhardt指出，這種依賴單一球員、主力集體失蹤的現狀絕對無法支撐長久的賽季，「如果核心球員持續低迷，這種挫折感可能會像雪球一樣越滾越大，進而影響整個賽季。哈波必須找回手感，去年狂轟56支全壘打的舒瓦伯也需要重現新找回手感，而身為進攻箭頭的透納更是球隊運作的關鍵。」
資料來源：《The Sporting News》