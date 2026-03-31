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華盛頓國民隊的外野手維默（Joey Wiemer）在2026年賽季開局的表現確實讓全美媒體感到震驚。默默無名的他竟追平了一項塵封24年的大聯盟紀錄。維默連續上壘次數的寫下隊史紀錄，在今日的比賽中更是將連續上壘紀錄推進到10次，追平了大聯盟自2002年以來的紀錄。這位在休賽季多次被放進讓渡名單（DFA）並最終落腳華盛頓的外野手維默，竟然完成了一項連名人堂球星都難以達到的成就。維默在對陣費城費城人隊的比賽中，於第三局擊出一支清脆的中外野安打，正式達成了開季連續10個打席上壘。這項數據讓他與 2002 年多倫多藍鳥隊的名將卡洛斯·戴加多（Carlos Delgado）並列，成為自 1961 年大聯盟擴編以來，開季表現最完美的打者。Fox Sports 評論員指出，維默的成功並非偶然。報導提到：「我們看到的不再是那個在密爾瓦基時期空有力量卻不斷吞下三振的少年。他在休賽季與國民隊打擊教練合作，大幅簡化了打擊動作，減少了多餘的重心偏移。」在對陣小熊隊與費城人隊的這幾場比賽中，維默展現了極佳的選球耐心。他在這10個打席中包含了3 次保送、2支全壘打、1支三壘安打以及4支一壘安打。國民隊總教練布特拉(Blake Butera)在接受 Fox Sports 採訪時表示：維默證明了機會是留給準備好的人。他原本甚至不在我們的先發藍圖中，但現在，你不可能把他從打線中抽掉。雖然這項連勝紀錄在第五局的內野滾地球中終結，但維默已經在華盛頓國民隊的隊史留名，並為自己贏得了穩定的先發中外野手位置。