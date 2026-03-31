美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休士頓太空人今（31）日主場對上波士頓紅襪，太空人明星二壘手阿圖維（Jose Altuve）此戰敲出單場雙響砲，加上阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）與馬修斯 (Brice Matthews）也各貢獻一發全壘打，加上先發投手麥考勒斯 （Lance McCullers Jr.）主投7局僅被僅被敲出4支安打失1分送出9次三振的表現下，終場太空人就以8：1大勝紅襪。
太空人開局火力兇猛 阿爾瓦雷斯炸裂
太空人首局就靠著連續三支安打攻佔滿壘，隨後柯瑞亞（Carlos Correa ）擊出內野滾地球，太空人靠著野手選擇攻下第一分，3局下半阿爾瓦雷斯在一壘有人的情況下，鎖定紅襪先發投手蘇亞雷斯（Ranger Suarez）一顆內角卡特球，掃出一發右外野方向的大號兩分砲，幫助太空人取得3：0領先。
5局下半，馬修斯逮中蘇亞雷斯的失投卡特球，擊出中外野方向陽春砲，將領先擴大至4：0，6局下史密斯（Cam Smith）、邁爾斯（Jake Meyers）接連敲安，隨後迪亞茲（Yainer Diaz）擊出高飛犧牲打，史密斯跑回太空人本場比賽的第5分。
7局上紅襪終於展開攻勢，史托瑞（Trevor Story）先敲出二壘安打，隨後杜蘭（Jarren Duran）選到保送，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）再補上一支二壘安打，為紅襪打下本場比賽唯一一分。
阿圖維上演單場雙響 太空人大勝紅襪
7局下，阿圖維從紅襪中繼投手奧維多（Johan Oviedo）手中敲出一發陽春砲，隨後柯瑞亞與沃克（Christian Walker）接連敲安，太空人單局拿下2分，8局下阿圖維再掃出一發陽春砲，此戰上演單場雙響砲，9局上魏斯（Ryan Weiss）連抓三個出局數，終場太空人就以8：1擊敗紅襪。
資料來源：《MLB》
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太空人首局就靠著連續三支安打攻佔滿壘，隨後柯瑞亞（Carlos Correa ）擊出內野滾地球，太空人靠著野手選擇攻下第一分，3局下半阿爾瓦雷斯在一壘有人的情況下，鎖定紅襪先發投手蘇亞雷斯（Ranger Suarez）一顆內角卡特球，掃出一發右外野方向的大號兩分砲，幫助太空人取得3：0領先。
5局下半，馬修斯逮中蘇亞雷斯的失投卡特球，擊出中外野方向陽春砲，將領先擴大至4：0，6局下史密斯（Cam Smith）、邁爾斯（Jake Meyers）接連敲安，隨後迪亞茲（Yainer Diaz）擊出高飛犧牲打，史密斯跑回太空人本場比賽的第5分。
7局上紅襪終於展開攻勢，史托瑞（Trevor Story）先敲出二壘安打，隨後杜蘭（Jarren Duran）選到保送，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）再補上一支二壘安打，為紅襪打下本場比賽唯一一分。
阿圖維上演單場雙響 太空人大勝紅襪
7局下，阿圖維從紅襪中繼投手奧維多（Johan Oviedo）手中敲出一發陽春砲，隨後柯瑞亞與沃克（Christian Walker）接連敲安，太空人單局拿下2分，8局下阿圖維再掃出一發陽春砲，此戰上演單場雙響砲，9局上魏斯（Ryan Weiss）連抓三個出局數，終場太空人就以8：1擊敗紅襪。