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明尼蘇達灰狼隊球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）在因右膝傷勢缺陣6場後，於今（31）日客場對陣獨行俠的比賽中正式復出。然而，就在全場觀眾等著這位愛德華茲先發出賽時，場上卻不見他的身影，直到開賽1分01秒後他才匆忙跑回場邊報到。賽後愛德華茲大方揭露這段荒謬插曲的真相，直言是因為「內急」才錯過跳球。原本名列先發名單的愛德華茲，在比賽跳球瞬間並未出現在場上，灰狼隊不得不緊急改由老將康利（Mike Conley）頂替位置。這起神祕的「失蹤案」在賽後記者會中真相大白，總教練芬奇（Chris Finch）幽默表示：「我想是生理需求（Nature calls）吧。」愛德華茲本人在賽後更是毫無保留地證實了這一點，語出驚人地直言：「我當時正在上大號。」這也是他自新秀年以來，第二次發生因為如廁問題而延後登場的烏龍事件。他在2024年3月也曾延遲入場，在開賽35秒後才替補上陣。儘管開賽出現小插曲，愛德華茲在場上的表現絲毫沒有受到影響。他在23分鐘上場時間內，以13投7中的高效命中率轟下17分，包括2記三分球與2次震撼全場的灌籃。當他在場上時，灰狼隊的正負值高達+29，最終灰狼以124：94輕鬆帶走勝利。賽後總教練芬奇對愛德華茲的回歸表現讚不絕口：「他在防守端的表現非常出色，進攻端打得很積極且決策果斷，這場比賽看起來對他來說非常輕鬆。」由於灰狼早早拉開比分，愛德華茲第4節全程在板凳休息，這對剛傷癒的他來說是絕佳的好消息。目前愛德華茲正處於爭取年度最佳陣容的關鍵期。根據聯盟規定，球員須出賽滿65場才具備評選資格，而愛德華茲若要在剩餘賽季達標，必須在最後7場比賽中全勤，這意味著他可能需要背靠背出賽。對此，灰狼總教練表示目前並未收到他不能連打兩場的禁令，將視他今天賽後的身體狀況而定。灰狼接下來將獲得2天的休兵日，之後將前往底特律挑戰東區龍頭活塞隊。