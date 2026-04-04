紐約洋基隊在2026年賽季開打首週，便展現了令人恐懼的「投手王國」實力。儘管王牌投手蓋瑞特·柯爾（Gerrit Cole）因傷缺陣，洋基先發輪值仍在前6場比賽中投出史詩級的表現，防禦率僅有驚人的0.53，創下大聯盟自1913年防禦率納入官方統計以來，113年來歷史新高的開季紀錄。
跨越世紀的防禦率牆 先發群自責分僅2分
根據《運動畫刊》（Sports Illustrated）報導，洋基先發投手群在開季前6場比賽中，累計主投33.1局，僅投出6次四壞球保送，並狂飆35次三振。最令人難以置信的是，這群先發投手合力僅丟掉2分自責分，戰績為4勝0敗。
這項0.53的防禦率數據，打破了1913年以來的聯盟紀錄。相比之下，本季開局同樣優異的堪薩斯皇家隊先發陣容（防禦率1.62），在洋基這項紀錄面前也顯得黯然失色。
弗里德與舒里特勒表現無懈可擊
帶領這波投手熱潮的核心人物是左投麥斯·弗里德（Max Fried）與右投凱姆·舒里特勒（Cam Schlittler）。32歲的弗里德目前兩場先發合計13.1局無失分，展現頂級左投穩定性。至於25歲的舒里特勒兩場先發主投11.1局同樣滴水不漏，且繳出15次三振、0保送的完美成績單。
此外，年輕投手威爾·華倫（Will Warren）與萊恩·韋瑟斯（Ryan Weathers）也分別在各自的先發任務中維持2.08的優質防禦率。目前洋基僅憑藉4人輪值，便在美聯東區維持單獨領先的地位。
柯爾缺陣下 洋基紀錄更顯可貴
最讓各界感到驚訝的是，這項歷史級紀錄是在缺乏王牌柯爾的情況下達成的。洋基過去常被貼上「重砲部隊」的標籤，但今年賽季初，投手陣容的統治力顯然搶走了打線的鋒芒。
這場發生在布朗克斯區（Bronx）的春季奇蹟，向全聯盟發出了不詳的預告：這支傳統名門已重新轉化為一支「靠投手贏球」的鐵血之師。即便球季才剛開始，但這群投手所寫下的歷史一頁，已足以讓洋基球迷對今年重返榮耀充滿期待。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《運動畫刊》（Sports Illustrated）報導，洋基先發投手群在開季前6場比賽中，累計主投33.1局，僅投出6次四壞球保送，並狂飆35次三振。最令人難以置信的是，這群先發投手合力僅丟掉2分自責分，戰績為4勝0敗。
這項0.53的防禦率數據，打破了1913年以來的聯盟紀錄。相比之下，本季開局同樣優異的堪薩斯皇家隊先發陣容（防禦率1.62），在洋基這項紀錄面前也顯得黯然失色。
帶領這波投手熱潮的核心人物是左投麥斯·弗里德（Max Fried）與右投凱姆·舒里特勒（Cam Schlittler）。32歲的弗里德目前兩場先發合計13.1局無失分，展現頂級左投穩定性。至於25歲的舒里特勒兩場先發主投11.1局同樣滴水不漏，且繳出15次三振、0保送的完美成績單。
此外，年輕投手威爾·華倫（Will Warren）與萊恩·韋瑟斯（Ryan Weathers）也分別在各自的先發任務中維持2.08的優質防禦率。目前洋基僅憑藉4人輪值，便在美聯東區維持單獨領先的地位。
柯爾缺陣下 洋基紀錄更顯可貴
最讓各界感到驚訝的是，這項歷史級紀錄是在缺乏王牌柯爾的情況下達成的。洋基過去常被貼上「重砲部隊」的標籤，但今年賽季初，投手陣容的統治力顯然搶走了打線的鋒芒。
這場發生在布朗克斯區（Bronx）的春季奇蹟，向全聯盟發出了不詳的預告：這支傳統名門已重新轉化為一支「靠投手贏球」的鐵血之師。即便球季才剛開始，但這群投手所寫下的歷史一頁，已足以讓洋基球迷對今年重返榮耀充滿期待。