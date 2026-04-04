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紐約洋基隊長「法官」亞倫·賈吉（Aaron Judge）今（4）日在主場開幕戰大顯神威！面對邁阿密馬林魚隊，賈吉在洋基體育場的賽季首打席便轟出逆轉比分的2分砲、個人本季第3號全壘打出爐，率領球隊以8：2輕取對手。這發全壘打不僅瞬間點燃了現場滿座球迷的熱情，更宣告這位強打者正逐漸擺脫季初的低潮。今日洋基在主場迎戰馬林魚，賈吉擔任「2棒、右外野手」。首局下半洋基暫以0：1落後，在無人出局一壘有人的情況下，賈吉面對馬林魚右投培瑞茲（Eury Pérez），瞄準一顆86英里（約138.4公里）的滑球果斷揮擊。這球以101.2英里（約162.9公里）的擊球初速噴發，仰角31度，飛行距離達387英尺（約118公尺），直接竄入左外野看台。這發逆轉兩分砲讓整座洋基體育場陷入沸騰，球迷嘶吼著「MVP」的呼聲不絕於耳。賈吉在2026年賽季初段表現較為「慢熱」。由於季前代表美國隊參加WBC世界棒球經典賽，歸隊後的開季首戰曾苦吞4次三振。截至今日賽前，他的打擊率僅1成85。然而，回到熟悉的紐約主場後，賈吉顯然找回了手感。除了首局的全壘打，他在第2局也靠著滿壘時的觸身球進帳打點。全場繳出2安打、3打點、2次四死球的亮眼成績，展現出極高的上壘效率與得分破壞力。洋基隊今日不僅有賈吉的長砲護航，先發投手陣容也持續維持著跨世紀的穩定表現。在賈吉全壘打的帶動下，洋基打線全場灌入8分，輕鬆收下勝利。隨著賈吉本季第3轟出爐，洋基球迷對於這支「投手王國」加上「強大火炮」的新型態洋基隊充滿期待。雖然賽季剛開始，但賈吉的回神無疑為洋基在美聯東區的競爭注入了一劑強心針。