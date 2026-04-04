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▲李又汝（如圖）今年1月宣布懷孕，現挺著5月大孕肚。（圖／翻攝自李又汝IG）

李又汝挺5月孕肚搭飛機出事！舊傷復發痛不欲生

▲李又汝（中）孕後身體毛病頻發，實在痛不欲生。（圖／藝起發光Ｘ蒙福教會提供）

36歲女星李又汝2022年和圈外男友「修哥」結婚，今年1月宣布懷孕喜訊，今（4）日挺著5個月大孕肚出席教會「藝起發光」於馬來西亞古晉的兒童公益活動，稍早聊及搭飛機驚魂經歷，李又汝因久坐關係，導致尾椎、車禍舊傷復發，只好在機上坐了又起，起了又坐，同時回憶起懷孕初期痛苦不斷，髖關節慣性脫臼讓骨頭頻頻錯位，痛到無法走路、睡好，宛如痛不欲生。李又汝目前懷孕5個月，不畏前行馬來西亞參與兒童公益活動，怎料搭飛機過程頻頻意外，她透露身上毛病一堆，國小曾摔到骨椎，長期透過中醫、西醫調養，懷孕後卻舊傷復發，因此無法久坐，在飛機上頻頻坐了又起，起了又坐，才能稍微緩解，李又汝無奈喊：「我原本想乖乖坐好，但時間太久，只能一直站起來去廁所，尾椎爆炸痛！」不僅如此，李又汝過去曾出車禍，導致髖關節脫臼，懷孕初期骨頭不斷錯位，一度痛到無法走路，還好親戚是中醫師，只要不舒服就靠針灸舒緩，李又汝表示，過去拍八點檔，經常會有打架、摔倒等戲碼，造成她的手腕受傷，孕後引發腱鞘囊腫，組織液排不掉，手指、雙腳都腫起來，「很辛苦，只能忍耐，透過熱敷、老公按摩腳來幫忙我。」除了身體狀況，李又汝也分享家庭近況，先前才辦完性別派對，當時宣布懷了男孩，沒想到做了羊膜穿刺後，醫師1句：「妳的女兒很健康喔」，大翻轉變成女孩，李又汝當場又驚又喜，而這趟旅程，身為基督徒的老公更愛相隨，夫妻倆不斷忙進忙出，讓李又汝忍不住說：「他比我還忙！」自己則專注照顧好自己與肚中寶寶，其他不太擔心。