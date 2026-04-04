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匹茲堡海盜隊的未來就看他了！全美最受矚目的頂級新秀康納·葛瑞芬（Konnor Griffin）於今（4）日海盜主場開幕戰迎來大聯盟首秀。這位19歲的天才游擊手不負眾望，生涯首打席便敲出擊球初速破百英里的打點二壘安打，帶動球隊單局進攻高潮，最終幫助海盜以5：4力克巴爾的摩金鶯，為自己的職業生涯寫下完美的起點。格里芬年僅19歲又344天，是自1994年「A-Rod」亞歷克斯·羅德里格斯（Alex Rodriguez，18歲又346天）以來最年輕的先發遊擊手，包括這個紀錄在內，他首秀已經寫下或追平6項紀錄。葛瑞芬今日擔任先發第7棒游擊手，在全場38,986名球迷的歡呼聲中，於第2局迎來生涯首個打席。面對金鶯隊先發投手布拉迪許（Kyle Bradish），葛瑞芬在1壞2好落後的情況下，精準鎖定一顆曲球，以105.8英里的擊球初速橫掃至左中外野。這發二壘安打不僅帶有1分打點，更讓葛瑞芬成為自2012年普羅法（Jurickson Profar）以來，首位在初登場就敲出安打的青少年（19歲）球員；同時他也是繼1956年傳奇球星馬澤羅斯基（Bill Mazeroski）之後，海盜隊史最年輕在首秀敲安的選手。除了長打火力，葛瑞芬在第4局的第二個打席中，僅用5顆球就選到保送，展現了極佳的耐心。這使他成為繼1998年拉米瑞茲（Aramis Ramirez）後，海盜隊史最年輕在首秀選到保送的球員。葛瑞芬也加入了一項極其稀有的名單，成為自1920年打點正式納入紀錄以來，史上第四位在初登場同時貢獻「安打、保送與打點」的青少年球員，比肩傳奇球星史陶布（Rusty Staub）等人。葛瑞芬的首秀充滿了傳承色彩。海盜名人堂傳奇二壘手馬澤羅斯基於賽前接受表彰，而當年發掘並簽下葛瑞芬的球探，正是馬澤羅斯基的兒子達倫（Darren Mazeroski）。葛瑞芬賽後感性表示：「能跟馬澤羅斯基出現在同一個數據統計表上，且是由達倫發掘我，這真的非常特別，我會永遠珍惜這一刻。」海盜隊總教練謝爾頓（Derek Shelton）對這位新星的表現大加讚賞，特別提到葛瑞芬在第5局面對好壞球判決挑戰（ABS Challenge）時的沉著與冷靜。儘管該打席最後以三振收場，但他在滿場觀眾期待的壓力下，依然能保持專注並勇於挑戰判決，展現了超越年齡的成熟。「這是季後賽等級的氛圍，」教練表示，「葛瑞芬展現了電光石火般的影響力，他帶動了球隊的士氣。」葛瑞芬目前年僅19歲又344天，是自2018年國民隊胡安·索托（Juan Soto）以來，大聯盟首位未滿20歲的野手。隨著他的強勢加盟，海盜隊球迷正引頸期盼，這位「五拍子」天才球員能帶領球隊自2015年後首度重返十月季後賽。