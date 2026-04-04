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紐約洋基隊長「法官」亞倫·賈吉（Aaron Judge）不僅在球場上用全壘打帶頭衝鋒，場下更展現出卓越的領導魅力！在今（4）日洋基體育場的賽季主場開幕戰中，賈吉於首局轟出逆轉比分的2分砲（賽季第3號），率領球隊以8：2擊潰邁阿密馬林魚。賽後隊友爆料，賈吉在賽前一晚特別在球隊群組發出「穿西裝出勤」的通告，成功凝聚全隊氣勢。根據洋基內野手本·萊斯（Ben Rice）賽後透露，主場開幕戰前夜，賈吉在球隊的通訊軟體中發送了一則訊息：「嘿，明天大家都穿西裝過來。」在大聯盟，球員通常只有在客場遠征搭機時才會著正式西裝，主場出勤則較為隨意。賈吉這項異於往常的要求，被視為是為了提振全隊的紀律與專注力。萊斯表示：「隊長營造了很好的氛圍，這讓大家感到熱血沸騰，也把那股氣勢帶進了比賽。」賈吉今日擔任「2棒、右外野手」，首局下半在球隊0：1落後、一壘有人的情況下，他在全場球迷的歡呼聲中，將馬林魚右投培瑞茲（Eury Pérez）的一顆滑球掃出左外野看台。這發逆轉兩分砲不僅是他本季第3轟，也讓他單場繳出2安打、3打點的亮眼數據，即便比賽中一度被觸身球擊中手腕引發驚魂，他仍堅持奮戰。賈吉賽後感性表示：「不論是4月還是10月（季後賽），能在自家球迷面前踏進打擊區，那種感覺是無可取代的。從賽前球員介紹開始，球迷的熱情就讓我們充滿力量。」本賽季幾位去年的重砲手開季表現普遍偏冷，包括賈吉、大谷翔平以及去年60轟的羅里（Cal Raleigh）。然而今日大谷翔平在華盛頓敲出本季首轟，賈吉也隨即在主場開砲。隨著賈吉帶頭提振士氣，洋基隊目前正處於3連勝的高昂狀態，開季至今在主場與客場皆展現出強大的統治力。賈吉用實際行動證明，他不只是球隊的進攻核心，更是引領洋基重返榮耀的精神領袖。