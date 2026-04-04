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▲羅馬尼亞黃金頭盔的正面照片。（圖／美聯社／達志影像）

羅馬尼亞一頂具有2500年歷史的黃金頭盔，去年1月在出借給荷蘭一間博物館展覽時遭竊，差點引發外交危機。尤其之前國際黃價飆漲，外界擔心黃金頭盔恐怕已被熔掉換成現金。幸好，荷蘭近日宣布成功尋回黃金頭盔，雖有輕微凹陷損傷，但並無大礙可以完全修復，讓大家鬆了一口氣。綜合外媒報導，這頂古老的黃金頭盔屬於公元前450年左右的蓋塔-達契亞（Geto-Dacian）文明，是羅馬尼亞蓋塔-達契亞最受尊崇的國寶之一。去年1月，黃金頭盔與另外三只黃金臂環，在荷蘭德倫特博物館（Drents Museum）遭竊，當時正是羅馬尼亞這批出借文物的展期最後一個週末。竊賊使用自製炸彈和鐵鎚闖入博物館，從監視器畫面可以看見，三人用大型撬棍撬開博物館大門，隨後引發爆炸闖入展區。檢方在竊案發生後不久就逮捕了三名涉案男子，但始終沒能找到黃金頭盔與三只黃金臂環的下落。由於黃金頭盔的高知名度，以及其醒目的鉚釘裝飾，使它幾乎不可能在市場上出售，外界擔心竊賊為了脫手可能會決定將頭盔熔掉。幸好，最終檢方與嫌犯達成認罪協議，經過一番努力後找回黃金頭盔與另兩只臂環。荷蘭檢察官法納（Corien Fahner）2日表示，「我們感到非常高興，覺得鬆了一口氣，尤其是對羅馬尼亞而言，對德倫特博物館的員工來說也是如此」。德倫特博物館表示，黃金頭盔有輕微凹陷，但不會造成永久損壞，臂環則狀況完美。如今還剩一只臂環尚未找回，檢方承諾相關工作將繼續進行。這起竊案曾使荷蘭與羅馬尼亞兩國關係緊張，羅馬尼亞司法部去年痛批這是「對我們國家的犯罪」，並強調追回失竊文物將是羅馬尼亞舉國上下「絕對優先事項」。