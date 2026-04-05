我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基體育場4日上演了一幕令人作嘔的醜劇。在洋基對陣邁阿密馬林魚的主場開幕戰中，一名外野看台的男性球迷在接到對手敲出的全壘打球後，竟先對球「大吐口水」再將其扔回場內。這段影片在社群媒體瘋傳後引發全美怒火，球迷與媒體紛紛痛批此舉「極其幼稚且缺乏教養」。這起事件發生在比賽第5局上半，當時洋基隊領先3分。馬林魚隊外野手歐文·凱西（Owen Caissie）從洋基先發投手沃倫（Will Warren）手中擊出一發右中外野方向的陽春全壘打。球飛進看台第一排後，被一名身穿洋基球衣的男性球迷接住。根據洋基主場的「不成文傳統」，球迷通常會將對手擊出的全壘打球扔回場內以示抗議。然而，這名男子在扔球前，竟刻意翻過圍欄邊緣，對著手中的球狠狠吐了一口唾液，隨後才將球拋向場中。美國知名體育媒體《Jomboy Media》隨後在社群平台公開了這段惡質影片，並下標酸諷：「洋基球迷在把全壘打球扔回去之前，簡直忍不住要先對球吐口水。」影片一出，留言區隨即被憤怒的球迷灌爆。網友紛紛譴責：「這真的太噁心了，你的主隊球員等一下還得去撿那顆沾滿你口水的球！」、「這種行為簡直是體育界最底層的表現」、「拜託，紐約請保持一點品格好嗎？」、「球員必須觸摸那種東西，光想就令人毛骨悚然」。儘管洋基隊今日以8-2大勝馬林魚，主場開幕戰旗開得勝，但這名球迷的愚蠢行為無疑為勝利蒙上陰影。過去洋基球迷常被貼上「狂熱但具侵略性」的標籤，此次「口水球事件」再度讓各界重新審視職業運動賽場上的觀眾禮儀。目前洋基球團尚未對此單一球迷的行為做出回應，但輿論已是一片倒的撻伐，認為這種缺乏對運動員基本尊重、且具衛生風險的行為，不應出現在現代職棒賽場。