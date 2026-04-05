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今（5）日洛杉磯道奇出戰華盛頓國民的比賽，道奇隊由賽揚獎投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，在首局打線便提供火力援護的背景下，他即便在失分危機中仍始終保持謹慎投球。雖然在第3、4局各失1分，但成功將傷害降至最低，主投6局僅被敲4支安打、失2分完成任務。在隊友強大援護下奪得本季首勝的他在賽後回顧：「內容本身我認為不錯。雖然有些部分受惠於今天不錯的運氣，但曲球的感覺很好。隨著比賽進行，球路的內外角分佈以及二縫線、滑球都能運用自如。整體而言是以直球為核心，並在關鍵時刻發揮了曲球的作用。」首局面對首棒打者伍德（Wood），在沒有好球兩壞球時投出的高角度曲球起初被判為壞球，但在捕手史密斯（Will Smith）提出 ABS（自動球好壞球判定系統）挑戰改判為好球，最後也順利拿下三振。此外，2局下1出局時，一壞球時投出的高角度伸卡球，同樣經由史密斯的挑戰後改判為好球。格拉斯諾對當家捕手的協助表達了感謝：「他在那方面真的很擅長。有幾次我自己也覺得該挑戰，但事後看影片才發現那不是投手該做主的事。他真的做得非常出色。」在比賽初期獲得大量分數支援的情況下，格拉斯諾也完成了先發投手的任務。當被媒體問到若是對上自家這支強力打線會如何，他笑著說：「老實說，感覺會糟透了。我很慶幸不用與他們為敵。」他對打線充滿感激地表示：「從第1棒到第9棒完全沒有斷層。這不是那種保送了誰之後就能輕鬆應對的打序。每個人都是頂尖打者，對手投起來一定非常艱辛。正因如此，我很慶幸自己是站在這一邊的。」