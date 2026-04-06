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▲GD（如圖）公開BIGBANG歌曲〈THIS LOVE〉創作內幕：「李洙赫說我是蠢蛋！」（圖／집대성 YouTube）

韓流天王GD（G-DRAGON、權志龍）與演員李洙赫是K-pop界中超知名的「好兄弟」，兩人從16歲高中時期就認識，至今已超過20年，兄弟情深眾所皆知，因此也是手握許多互相的黑歷史把柄，其中也包括GD高中時期曾是純愛戰士的過往，當時他跟女朋友吵架後，跑到了李洙赫家樓下邊淋雨邊哭，讓李洙赫超看不下去罵他「你是蠢蛋嗎？」而這段過往居然變成了BIGBANG〈THIS LOVE〉歌詞「朋友們都說我是蠢蛋」，讓粉絲直呼：「有夠記仇！」日前GD、李洙赫一起登上了BIGBANG成員大聲的YouTube節目《家大聲》，不只難得合體，還當場公開許多讓粉絲笑翻的青春往事，其中最勁爆的，莫過於GD親口爆料，BIGBANG經典名曲〈THIS LOVE〉裡那句歌詞「朋友們都說我是蠢蛋」的創作故事。節目中，大聲率先點名這段經典往事，直接幫觀眾揭曉：「〈THIS LOVE〉歌詞裡『朋友們都說我是蠢蛋』的主角就是李洙赫。」GD聽了也忍不住委屈抗議，指著李洙赫笑說：「就是這傢伙，20年前真的說我蠢蛋！」而李洙赫之所以會對GD說出這句話，是因為當年的GD根本是「戀愛腦」，只要一談戀愛就會全心全意投入，完全不顧一切，甚至到了讓朋友看不下去的程度，李洙赫坦言，自己當時實在無法理解GD那種「純愛戰士」模式。不只如此，李洙赫還加碼公開「蠢蛋回憶錄」，他透露當時是在下雨天接到GD電話，對方約他出來見面，結果他趕到公園時，只見GD一個人孤零零縮在溜滑梯底下躲雨，狀況實在太荒謬，因此李洙赫才脫口而出問他「你是蠢蛋嗎？」眼看李洙赫越講越多、20年前的舊帳一筆一筆被翻出，GD也立刻展現天王級求生本能，當場急忙喊卡，搞笑阻止好友繼續爆料：「好，我們就說到這裡吧！」也讓許多粉絲驚呼，原來BIGBANG神曲〈THIS LOVE〉創作靈感是真人真事，並非憑空想出，這也讓粉絲驚呼：「原來GD連失戀歌都是真人真事。」