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紐約洋基今（5）日於主場對戰邁阿密馬林魚，四局打完落後四分的洋基，五局開始吹起反攻號角，局局皆有攻勢。六局靠著法官賈吉（Aaron Judge）的適時安打讓洋基一舉追平，後又靠著打線串聯持續攻下分數，雖然八九局投手群皆有失分，但最終靠著終結者貝納（David Bednar）失1分仍有驚無險關門，已以9：7險勝，收下4連勝。5局下洋基終於有攻勢，2出局後靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）敲安，下一棒貝林傑（Cody Bellinger）鎖定馬林魚先發投手梅耶（Max Meyer）的內角高滑球，夯出中右外野2分砲，本季首轟幫助洋基追近比分。6局下葛里沙姆（Trent Grisham）適時安打追到剩1分差，賈吉關鍵時刻再補上一安幫助洋基追平，後續貝林傑高飛犧牲打，洋基單局進帳3分超前比數，7局下又靠著馬林魚捕逸再添保險分。此戰洋基雖然只敲6安，但靠著出色的選球，獲得多達10次四壞保送。然而8局上再度風雲變色，洋基火球男多法爾（Camilo Doval）被敲3安失2分，又遭馬林魚追平。然而8局下史坦頓（Giancarlo Stanton）滿壘建功，敲出中外野滾地安打，一口氣送回2分再次超前，隨後馬林魚捕手單場第2次捕逸，洋基再下一城。9局上洋基終結者貝納（David Bednar）失1分仍有驚無險關門，收下本季第4次救援成功。