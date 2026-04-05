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清明節又稱「寒食節」，習俗上會禁火、吃冷食，因此許多人會準備不用再加熱、方便食用的春捲（潤餅）。但高雄市正義市場疑似發生多人因食用春捲食物中毒，高市衛生局初步調查後表示，共接獲3家醫院通報41名患者，皆是昨（4）日上午食用外購某市場內攤販販售春捲後發病，目前仍有11人留院觀察。高雄市衛生局指出，昨日起陸續有病患前往高雄長庚、鳳山醫院等地就醫，最早發病者約4月4日下午3點30分，陸續出現腹瀉、嘔吐、腹痛、噁心、發燒等腸胃道不適症狀就醫。截至上午11時就醫通報共41人，其中30人就醫後已返家休息，其餘則持續治療觀察中，生命徵象皆穩定。上午10時30分，衛生局稽查人員抵達時，市場管理員態度一度相當強硬，認為大規模稽查舉動會影響攤商生意，最後經稽查員勸說後，攤商停止銷售並配合調查。衛生局表示，今天派員前往事發春捲攤位調查，並立即依法要求停業待勘。現場店家僅剩販售春捲皮，已無前一日剩餘食餘，另抽驗春捲皮、花生粉、糖粉、冰塊4件食材、熟食砧板及熟食刀具等環境檢體2件，以及員工及患者人體檢體8件，感染病原俟採檢檢驗結果後釐清。相關事證經研判若有違反《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，將裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。