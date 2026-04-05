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「原林義雄宅邸／台灣基督長老教會義光教會」為台灣首例由民間自主申請，並經審定通過的「具轉型正義意涵場址」。國家人權博物館今（5）日在台北市義光教會揭牌儀式，文化部長李遠表示，期待台灣人民「不要把仇恨留在心中，一起推倒隔絕兩邊互相理解的高牆」。總統賴清德致詞時提到，發生在46年前，轟動全國與國際社會的林宅血案，是林義雄先生一家人的至痛，去年為止，國安局已經公開共14萬件相關的政治檔案，相關報告顯示國家威權機器曾介入與試圖掩蓋真相。賴清德指出，台灣人民並未林宅血案後退縮，繼續推動台灣走向民主；1996年總統直選時，即使面臨威脅，台灣人民仍然堅定選擇自己的民主之路；面對中共持續製造台灣的對立與混亂，強調和平並非來自於威權的施捨，只要我們對於共同的歷史記憶越發清楚，就越不會被分化，越能更加團結。李遠表示，義光教會成立多年來，不僅保存這段歷史記憶，也積極參與台灣民主化歷程，成為見證台灣追求自由與正義的重要據點，從依然保留歷史痕跡的舊磚塊、地下室空間等，這些看似沈默的物件，其實都在提醒著，「歷史從來沒有遠去，它仍然向我們訴說著關於人權、勇氣，以及社會責任的故事」。李遠認為，義光教會教會大家，不要把仇恨放在心裡、所有的抗爭都是非暴力的、把個人的悲傷轉回對社會責任與義務等3個重要信念，帶領台灣的民主自由一步一步走到今天，盼透過電影、展覽等，期待台灣人民「不要把仇恨留在心中，一起推倒隔絕兩邊互相理解的高牆」。義光教會牧師王銘澤在致詞時提到，1980年2月28日林義雄先生的家人在政府的迫害下，失去了3條無辜的生命。在當時那樣險峻的情勢底下，仍有許多勇敢的人們站出來，在事件發生地林義雄宅邸成立義光教會，「自由民主並非簡單的事情」，而義光教會在揭牌後要做的事情並未改變，依舊是傳承歷史、傳達教會的公義及和平。