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▲金敏俊是G-DRAGON（GD）的姊夫，也說小舅子很疼他兒子，是名副其實的「外甥傻瓜」，但因為GD太有錢，想塞給他零用錢都沒辦法。（圖／YouTube@TVCHOSUN - TV조선）

GD是外甥傻瓜 MV豪車道具都送金敏俊兒子

金敏俊當GD姊夫很自卑 想給零用錢卻不知給多少

韓國資深演員金敏俊在朝鮮TV的《食客許英萬的白飯紀行》中，透露身為G-DRAGON（GD，本名：權志龍）的姊夫感到自卑，透露小舅子非常疼他的兒子，常常會送MV裡出現的精緻豪車，但他曾嚮往GD當兵時可以偷偷塞零用錢並對他喊「不要跟你姊說」，可是GD根本不缺錢，讓金敏俊感嘆：「像這種世界級明星的小舅子，我到底要給多少零用錢才好？變成一個有點自卑的姊夫了。」金敏俊2019年跟GD的姊姊權達美結婚，育有1個兒子，GD也時常在IG公開外甥的照片；許英萬節目上就問金敏俊：「小舅子（GD）很疼外甥對吧？」金敏俊笑說：「很疼。」還說GD是「外甥傻瓜」，許英萬也開玩笑說：「當然會疼啊，因為他還沒體驗過帶小孩的辛苦！」金敏俊還透露GD拍MV的時候有很多道具，「我們家小孩就收到了叔叔送的禮物，我把那個PO到社群上，大家一看就知道是MV裡出現的那台車，還因此上新聞。」語氣超自豪。回憶和權達美初次見面，金敏俊說是有一次去朋友家，剛好老婆的朋友家也在附近，就這樣自然認識了，「交往沒幾個月就結婚了。」沒想到2人當時只交往4個月就閃婚，目前也不排斥再生第二胎。但金敏俊也感嘆，因為自己一直有個幻想，解釋他只有一個姊姊，所以很想要有弟弟，或是結婚後如果小舅子還在當兵，可以給他零用錢，「然後說『不要跟你姊說』，對方回我『姊夫謝謝』這種感覺，但這完全不可能發生。」覺得當「頂級明星小舅子的姊夫」感到失落，「像這種世界級明星的小舅子，我到底要給多少零用錢才好？反而變成有點自卑的姊夫了」。至於GD多有錢？除了作品版稅、世界巡迴演出的票房，他名下更有不少資產，其中一棟江南區清潭洞的豪宅「ONE·R 清潭」，GD就付現不貸款，以180億韓元（約台幣4.2億）買下，跑車還可以直接開進家中，顯現財力相當雄厚。