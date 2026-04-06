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芝加哥小熊隊在本週客場的對戰克里夫蘭守護者的系列賽收下一勝兩敗，但打線手感冰冷，三場合計僅得到七分。不過在今天小熊隊終於迎來好消息，在世界棒球經典賽因盜壘受傷的外野手鈴木誠也，預計在台灣時間11號的比賽歸隊。因右膝受傷進入傷兵名單（IL）的鈴木誠也，預計將於10日（日本時間11日）復歸。小熊隊總教練康塞爾總教練於今日客場對陣守護者隊的比賽後透露了此消息。康塞爾表示：「他會繼續進行復健，週二和週四也會在諾克斯維爾上場比賽。之後，他將於週五在回到芝加哥與我們會合。」從週五10日（同11日）起，小熊隊將在主場展開與海盜隊的3連戰。鈴木誠也目前正在下屬2A球隊諾克斯維爾進行復健賽。在今日對陣伯明罕隊、也是他參加的第3場比賽中，他以「第2棒、右外野手」身分上場，繳出2打數1安打、1次保送及1次得分的成績。這已是他連續第3天在小聯盟出賽。鈴木誠也從開幕起就進入了10天傷兵名單。若能在10日順利出賽，他將在缺席開幕起前12場比賽後重返戰線。