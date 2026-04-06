味全龍天母主場（5日）迎來超重量級嘉賓！2026世界棒球經典賽（WBC）台灣隊英雄、台美混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的愛妻哈娜（Hannah Fairchild）受邀擔任開球嘉賓。費嫂不僅以精準的投球驚豔全場，隨後登上應援台與啦啦隊女神李多慧的驚喜互動，更被球迷封為「中職史上最高顏值同框」。也有球迷注意到李多慧也被費嫂的仙氣美到，在場邊疑似脫口而出：「好漂亮！」並揮手和對方打招呼。
費嫂優雅開球驚艷全場 跨海深情告白老公「費仔」
目前費爾柴德正遠在美國職棒奮戰，且開季手感火燙（連續7場安打）。哈娜昨日獨自現身天母球場，穿上味全龍球衣展現名模氣場。為了這次開球，她透露在美國時還特別請公公指導投球，昨日順利投進捕手伍鐸的手套，圓滿達成任務。受訪時她更俏皮地對著鏡頭向老公深情告白：「Bae，I love you！」甜蜜氛圍閃瞎現場粉絲。
李多慧與費嫂雙美合體 多慧驚嘆嘴型被抓包
開球儀式後，哈娜也特別參與了台式應援活動，並與味全龍應援團的明星成員李多慧相見歡。兩位東西方美女一見面便揮手打招呼，現場快門聲此起彼落。
有趣的是，有眼尖球迷捕捉到，當哈娜走近時，一向是全場焦點的李多慧竟然露出「迷妹」般的驚訝表情，眼神直盯著哈娜，嘴型疑似在對身旁的人驚嘆：「好漂亮...！」這段畫面被上傳社群媒體後引發暴動，網友紛紛笑稱：「連多慧都被美到了」、「這就是正妹看正妹的表情嗎？」、「費嫂氣質真的太好了，難怪多慧會看呆」。
體驗台式應援 費嫂：這能量太不真實
首度站上中職應援台的哈娜表示，她在經典賽期間就曾見識過台式應援的震撼，今日親身體驗後覺得那種能量「非常感動且不真實」。她也透露接下來想去品嚐在地的珍珠奶茶與鼎泰豐。這場「費嫂與多慧」的相見歡，無疑為本賽季的中職球場寫下了一段美麗的佳話。
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目前費爾柴德正遠在美國職棒奮戰，且開季手感火燙（連續7場安打）。哈娜昨日獨自現身天母球場，穿上味全龍球衣展現名模氣場。為了這次開球，她透露在美國時還特別請公公指導投球，昨日順利投進捕手伍鐸的手套，圓滿達成任務。受訪時她更俏皮地對著鏡頭向老公深情告白：「Bae，I love you！」甜蜜氛圍閃瞎現場粉絲。
開球儀式後，哈娜也特別參與了台式應援活動，並與味全龍應援團的明星成員李多慧相見歡。兩位東西方美女一見面便揮手打招呼，現場快門聲此起彼落。
有趣的是，有眼尖球迷捕捉到，當哈娜走近時，一向是全場焦點的李多慧竟然露出「迷妹」般的驚訝表情，眼神直盯著哈娜，嘴型疑似在對身旁的人驚嘆：「好漂亮...！」這段畫面被上傳社群媒體後引發暴動，網友紛紛笑稱：「連多慧都被美到了」、「這就是正妹看正妹的表情嗎？」、「費嫂氣質真的太好了，難怪多慧會看呆」。
體驗台式應援 費嫂：這能量太不真實
首度站上中職應援台的哈娜表示，她在經典賽期間就曾見識過台式應援的震撼，今日親身體驗後覺得那種能量「非常感動且不真實」。她也透露接下來想去品嚐在地的珍珠奶茶與鼎泰豐。這場「費嫂與多慧」的相見歡，無疑為本賽季的中職球場寫下了一段美麗的佳話。