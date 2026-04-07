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▲台中4日晚間發生酒後砸車事件，嫌犯到案生「不記得」仍被法辦。（圖／民眾提供）

台中市大里區4日深夜驚傳隨機砸車事件！一名楊姓男子開車行經大明路時，突遭路旁竄出的男子持硬物擊碎擋風玻璃及後照鏡，嚇得直呼「超衰」，警方獲報後積極追查，鎖定嫌犯是從附近KTV步出的陳姓男子，儘管陳男到案後自稱「醉到斷片」，但監視器錄下的脫序行徑鐵證如山，全案已依毀損罪嫌移送法辦。事發在4日深夜11點，台中一名楊姓男子開車行經大里大明路時，路旁卻突然衝出一名男子，持不明物品朝車輛猛力揮砸，造成楊男擋風玻璃及後照鏡當場碎裂，儘管警方獲報後火速趕往現場，但肇事男子早已逃之夭夭，讓無辜受害的楊男深感無奈，直呼深夜開車竟遇上疑似酒醉的人發瘋，實在倒楣透頂。案發後警方積極調閱周邊監視器畫面，掌握到該名男子是從附近一家KTV離開後，便隨即衝向馬路砸車，研判應為酒後鬧事。經循線追查，警方於6日晚間8時許尋獲涉案的43歲陳姓男子，陳男到案後雖聲稱當時因酒醉斷片，對於砸車經過已全無記憶，但面對確鑿證據，警方訊後仍依毀損罪嫌將其移送法辦。