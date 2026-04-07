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文／楊聰榮，台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學筆者在學術界工作多年，因為過去在國外留學時曾參與學術倫理規範的制定與審查，後來也在台灣的大專院校教授研究方法多年，並參與過不同學術規範的治理。最近看到使用AI產生虛構文獻的情況非常嚴重。特別是政大又發生類似事件，讓人不得不有所感觸。AI從發展到現在盛行其實才經過很短的時間。多數研究生並沒有接受過合理使用AI的訓練。目前校方也無法完全限制學生使用。大家實際上處於缺乏明確規範或者對規範還不熟悉的狀態。許多學生開始使用AI來輔助論文寫作。但根據我的經驗AI創造出虛構文獻的比例非常高。我所指導的學生論文中經常出現學生引用虛構文獻的情況。我在課堂上特別教大家如何正確使用AI。在現階段最重要的一件事就是AI所產生的每一筆文獻都必須自己詳細找出原始出處對照確認之後才能寫進論文裡。我也很注意國外發生的真實案例。連非常有經驗的法官、律師、會計師和企業輔導顧問都曾因為相信AI而產生嚴重後果。我也把這些經驗寫成專欄文章提醒各界在使用AI時務必要小心。我們必須快速發展出正確使用AI的方法讓AI成為研究生從事論文研究與學習時的必要工具。如果沒有辦法在短時間內學會正確的使用方法我會建議學生寧可先不要使用AI。隨著政大、成大、台大等名校接連發生AI虛構文獻的爭議學術倫理規範已經在2024至2026年間進行了大規模更新。現在學術界的共識很清楚。AI產生的幻覺如果未經查證就放入論文將被視為學術造假或變造。目前的學術規範主要遵循透明性與責任制兩大原則。絕對禁止將AI列為共同作者。根據國際醫學期刊編輯委員會以及Nature、Science等頂尖學刊的規定AI工具不具備承擔學術責任的能力不能列為論文作者。AI幻覺與虛構文獻的責任完全由人類作者承擔。若論文中包含大量AI產生的錯誤內容校方有權要求下架論文、撤銷學位甚至面臨法律追訴。多數大學例如台師大、成大、陽明交大都要求強制揭露義務。如果使用AI協助潤飾、翻譯或構思必須在論文的致謝或研究方法部分詳實記錄使用的工具名稱、版本及用途。研究者也應該保留與AI的對話記錄以備學倫委員會審查。要讓AI成為可靠助手建議遵循人類介入的標準流程。AI適合用在語言潤飾與翻譯提升論文的流暢度與文法準確性。也可以請AI協助構思論文大綱或尋找邏輯盲點以及幫忙撰寫數據分析用的程式碼。但這些都要自行驗證。絕對不能直接叫AI幫忙產生文獻清單因為AI極高機率會編造看似真實卻不存在的書目。論文的核心論點與原創見解更必須由研究者本人負責。當AI提供任何資訊時都要進行嚴格查核。建議使用Google Scholar、華藝線上圖書館或Scopus逐一確認引用是否存在。如果AI總結了某個理論也要找回原始論文親自閱讀確保內容正確。如果需要尋找真實學術文獻可以採用Perplexity AI、Elicit或Consensus等專門連接學術資料庫的工具。但即便如此點開連結親自確認內容仍然是每個人的責任。AI時代已經到來我們不能逃避這個工具但更不能盲目依賴。唯有建立正確的使用習慣與查證機制才能讓AI真正幫助學術研究而不是成為新一代論文造假的溫床。希望所有研究生和研究者都能及早學會這門重要課題守住學術的誠信與品質。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com