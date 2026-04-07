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▲花防部士官酒後一拳打爆路旁車輛擋風玻璃，警方屢次通知他到案無果，近日會同花蓮憲兵隊入營逮人。（圖／民眾提供）

花蓮縣光復鄉驚傳一起軍人脫序毀損案！一名21歲王姓現役士官，今年1月參與女友母親慶生會時，因酒後與女友胞兄爆發肢體衝突，過程中竟揮拳砸碎路旁無辜車輛的擋風玻璃。事後因與車主賠償談判破裂，被對方憤而提告毀損，然而，該名士官卻因多次傳喚不到案，最終在4月2日上午由憲兵與警方聯手，持拘票進入花東防衛指揮部營區將人逮回，全案依毀損罪嫌移送法辦。事發在花蓮縣光復鄉，今年1月3日深夜一名32歲林姓男子邀約親友於當地小吃部替母親祝壽，席間眾人把酒言歡，怎料，幾杯黃湯下肚後的林男竟與胞妹的21歲王姓男友起衝突，兩人隨即移往店外大打出手。互毆期間，具備現役士官身分的王男因怒火中燒，揮出鐵拳重擊路旁小客車，導致該車後擋風玻璃應聲碎裂。據了解，案發過後員警趕抵現場時，鬥毆雖已告一段落，但眾人仍因酒精作用爭執不斷。警方為避免衝突擴大，隨即將鬧事的林男與王男帶回偵訊，雖然兩人事後考量都是「自己人」不互告傷害，但遭無端波及的楊姓車主因與王男對修車賠償事宜談判破裂，因此向他提告毀損。警方多次通知王男到案，但因他屢傳不到，檢方隨即核發拘票，轄區警方於4月2日上午會同花蓮憲兵隊，進入花東防衛指揮部復興北營區執行拘提。王男當場被捕並帶回製作警詢筆錄，全案訊後依毀損罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。