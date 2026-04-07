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▲桃園大溪軍卡「載20士兵」擦撞轎車，疑變道不慎釀禍。（圖／大溪警分局提供）

桃園市大溪區員林路二段今（7）日清晨發生一起軍民擦撞事故！陸軍步兵109旅一輛載有約20名士兵的中型戰術輪車，疑似於變換車道時不慎與57歲江姓男子駕駛的小客車發生碰撞，所幸並未造成人員傷亡。對此，陸軍第六軍團表示，目前肇事責任正由警方釐清中，軍方除依規定辦理保險理賠，也將針對風險管控與行車教育進行精進，以強化官兵安全駕駛觀念。事發在今天早上七點多，當時26歲黃姓軍人，駕駛隸屬於陸軍109旅的一輛軍用卡車，載著約20名士兵正準備前往進行例行訓練，怎料，軍卡行經員林路往龍潭方時，從內車道變換到外側車道過程中，疑似未留意車況，與行駛於外側車道、由57歲江姓男子所駕駛的轎車發生碰撞。由於事發時正值通勤尖峰時段，一度引發後方車流回堵，所幸並未造成人員傷亡。警方獲報後已趕抵現場協助交通疏導並完成採證，雙方酒測值為0，至於確切的肇事原因與責任歸屬，仍待進一步釐清與鑑定。針對這起軍卡與民車的擦撞意外，陸軍第六軍團指揮部也做出回應，表示轄下步兵第109旅的一輛中型戰術輪車，於今（7）日上午執行例行機動任務期間，不慎與民間車輛發生碰撞。目前詳細的肇事責任歸屬已交由警方進行調查鑑處，軍方強調，後續將會依照軍車保險作業的規定，辦理相關事宜。此外，第六軍團也表示，針對此次事故將進行深切檢討，除了針對風險管控機制加強落實外，也將同步精進部隊的行車教育，強化官兵安全駕駛觀念，維護人員及部隊行動安全。