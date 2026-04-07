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克里夫蘭守護者隊的看板球星拉米瑞茲（José Ramírez），於今（7）日在主場交手皇家隊的比賽中，正式達成生涯第1620場出賽紀錄，打破了由名將透納（Terry Turner）保持超過1世紀的隊史紀錄，成為守護者隊史出賽次數最多的球員。這項紀錄自1918年以來就未曾變動，如今終於被這位當代三壘重砲手親手改寫。在對陣皇家隊的比賽中，拉米瑞茲依舊鎮守熟悉的三壘大關，這一刻也宣告他正式超越透納在1918年9月1日所創下的出賽紀錄。考量到拉米瑞茲的合約已續約至2032年賽季，這項紀錄未來極有可能延續超過百年，成為克里夫蘭棒球史上最難以撼動的障礙。儘管紀錄之夜拉米瑞茲2打數無安打、只選到2次保送，球隊最終也以2：4不敵對手，但全場球迷仍起身為這位守護者隊魂喝采。與「死球時代」強調守備、生涯僅8轟的透納不同，拉米瑞茲是用全方位的投打跑守數據，定義了現代明星球員的身價。邁入大聯盟生涯第14年的拉米瑞茲，本季不僅挑戰出賽紀錄，還有多項個人里程碑正在倒數。他非常有望在今年成為MLB史上第9位達成「300轟300盜」俱樂部的成員，這項數據幾乎是保送名人堂的門票。此外拉米瑞茲生涯286轟、 289盜皆位居守護者隊史第二，400隻的二壘安打名列隊史第三，1674支安打則是隊史第七。多項數據都還有望刷新隊史最高的榮譽。外媒評論指出，雖然將拉米瑞茲與1910年代的透納進行比較非常困難，但數據不會說謊。拉米瑞茲在隊史全壘打、盜壘與二壘安打等多項排名均名列前茅，當他2032年約滿引退時，幾乎可以肯定他將成為克里夫蘭隊史各項數據的領頭羊。「他就是這支球隊的靈魂，」守護者球迷在社群平台上表示，「看著他從年輕球員成長為隊史紀錄保持者，這就是我們熱愛棒球的原因。」隨著拉米瑞茲持續改寫歷史，關於他是否為「隊史最佳球員」的討論，也早已從疑問句變成了肯定句。