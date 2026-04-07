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生理結構風險： 專家分析，高瘦型運動員的肺部頂端生長速度往往快於血管發育，容易形成脆弱肺泡，即便沒有激烈碰撞，肺泡也可能因高強度呼吸壓力破裂，導致空氣漏進肋膜腔壓迫肺部。





專家分析，高瘦型運動員的肺部頂端生長速度往往快於血管發育，容易形成脆弱肺泡，即便沒有激烈碰撞，肺泡也可能因高強度呼吸壓力破裂，導致空氣漏進肋膜腔壓迫肺部。 心肺耐力的挑戰： 內科醫師曾指出，氣胸會引發突發性胸痛與呼吸困難。對於仰賴極高心肺耐力的籃球員而言，肺部塌陷會導致氧氣交換率瞬間暴跌，休養期間完全無法進行有氧訓練，長期累積的體能基礎極易流失。





底特律活塞隊在衝刺季後賽的關鍵時刻傳出好消息！根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在台灣時間（7）日節目中的最新爆料，陣中頭號核心凱德·康寧漢（Cade Cunningham）的傷情復裝進展神速，目前已正式進入復出流程。這名全能後衛在本賽季受傷前，場均能高效貢獻，並維持的投籃命中率，是球隊不可或缺的進攻大腦。目前康寧漢極有機率在例行賽結束前重返賽場，甚至能以健康狀態迎接季後賽。而俗稱「肺塌陷」的氣胸，究竟是怎麼引起的以及康復要多久，《今日新聞NOWnews》也整理出相關資訊。查拉尼亞表示：「康寧漢已經非常接近回歸賽場了。目前球團內部與醫學專家對他在賽季結束前復出持高度樂觀態度。他現在已經展開了復出流程的相關訓練，這對正在爭奪季後賽排位的活塞隊來說，無疑是注入一劑強心針。」氣胸（俗稱肺塌陷）對一般大眾或許陌生，但在NBA賽場卻並非罕見。醫學研究指出，像，正是「自發性氣胸」的高危險群。康寧漢在復建期間面臨的最大技術障礙莫過於「禁止搭機」。由於高空機艙內的氣壓變化會導致肋膜腔氣體膨脹，引發二次塌陷的風險極高，這也解釋了為何康寧漢過去幾週無法隨隊出征客場。目前活塞隊正處於守住東區龍頭、爭奪季後賽全主場優勢的嚴峻時刻。雖然康寧漢已進入復出流程，但從醫學角度看，氣胸恢復期通常需3至6週，且找回高強度比賽體能仍需時間，活塞能否在這最後階段穩住陣腳，將決定他們本季爭冠之路的起點高度。