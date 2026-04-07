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去年效力於洛杉磯道奇隊、今年轉戰芝加哥小熊隊的外野手康佛托（Michael Conforto），近日因其極其低迷的表現與守備失誤，再度成為球迷與媒體口誅筆伐的對象。即便換了球隊，這位33歲的老將依舊無法擺脫低潮，慘澹的數據與緩慢的守備判斷，讓外界直言：「被指定讓渡（DFA）恐怕已是既定路線。」爭議發生在當地時間4月5日，小熊隊作客挑戰守護者隊的雙重賽首戰。擔任先發第7棒右外野手的康佛托，在第6局面對打者凱福斯（CJ Kayfus）擊出的右外野飛球時出現嚴重判斷錯誤。他起初判斷球會落在前方而向前衝，隨即發現球飛向後方才慌忙後撤，最終球越過其頭頂形成二壘安打。知名棒球Podcast節目《Talkin' Baseball》在官方X（原推特）發布這段影片並毒舌評論：「守護者隊整場唯一的安打，完全歸功於康佛托的判斷錯誤。大聯盟目前正處於自2004-2006年以來最長的無安打比賽荒，而康佛托成功延續了這項紀錄。」康佛托去年以1年1700萬美元（約25億日圓）的身價加盟道奇，但在138場出賽中僅繳出打擊率.199的慘烈成績，季後黯然離隊。今年2月他與小熊隊簽下小聯盟約，隨後因鈴木誠也（Seiya Suzuki）受傷缺陣而幸運擠進開季名單，但截至目前6場出賽，打擊率僅剩下冰點的.111。社群平台上的粉絲對其表現極度不滿，紛紛留言開砲：「說真的，現在的康佛托在大聯盟層級到底還能幹嘛？」、「DFA（指定讓渡）已經是倒數計時了吧」、「為什麼他還能留在名單內？」、「他似乎總有辦法成為負面新聞的焦點」。曾經身為明星賽外野手的康佛托，如今卻陷入守備誤判與打擊熄火的雙重困境。在競爭激烈的大聯盟賽場，球隊的耐心往往有限。若無法在短期內迅速調整狀態，這位領著高薪卻產出極低的老將，極有可能在近期遭到小熊隊割愛，甚至面臨無球可打的窘境。對於小熊隊而言，在鈴木誠也回歸前，如何填補外野火力的空缺已成為燃眉之急，而康佛托的表現顯然無法給出令球團滿意的答案。