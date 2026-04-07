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▲東港第一鮪由琉球籍漁船「富漁慶2號」，船長洪福家於4月5日在台灣西南方海域捕獲。（圖／屏東縣府提供）

2026屏東東港第一鮪正式報到，東港區漁會6日下午於東港魚市場完成驗魚作業，確認由琉球籍漁船「富漁慶2號」所捕獲黑鮪魚，符合活魚起鉤、捕撈海域及重量逾175公斤等條件，取得今年第一鮪資格，並定於4月8日舉辦拍賣會。該尾黑鮪魚由船長洪福家於4月5日上午在台灣西南方海域捕獲，返港後經專業小組檢視起鉤影像及作業程序，確認已完成去鰓與內臟處理，且重量達標，正式奪得頭采。驗魚過程吸引大批民眾圍觀，當巨型黑鮪魚吊掛現身，現場驚呼連連、氣氛熱烈。現年67歲的洪福家擁有逾50年討海經驗，14歲即出海，此次為首次捕獲黑鮪魚。他表示捕獲當下相當緊張，確認為黑鮪魚後難掩興奮，立即返港爭取資格，能奪得第一鮪深感榮幸。東港區漁會指出，今年驗魚除依循傳統標準，也落實海上去鰓與全程錄影新制，展現漁業管理制度精進。隨著第一鮪報到，屏東黑鮪魚季正式揭開序幕，後續將結合觀光與美食活動，邀請民眾共享海洋盛事。