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▲勞動力發展署高屏澎東區分署舉辦職訓課程。(圖／記者黃守作攝)

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東區分署舉辦職訓課程，期助學員獲得證照，讓學員擁有穩定的工作與收入來源，為人生開創嶄新契機。(圖／勞動部高屏澎東區分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署定期舉辦各項職訓課程，期助學員憑藉堅定的學習意志，順利取得專業證照，成就未來，穩定就業。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，高屏澎東分署為因應產業需求及就業趨勢，該分署定期舉辦各項職訓課程，以提供多元職類的專業技能培訓，協助來自不同背景與需求的學員提升職業技能，訓後在職場中，均可以具有多項技能。郭耿華舉例說，高屏澎東分署舉辦冷凍空調班，有位來自台東縣太麻里的學員，為習得第二專長，並翻轉未來人生，他離鄉到高雄，參加勞動部勞動力發展署高屏澎東分署所舉辦理的冷凍空調班，他憑藉堅定的學習意志，順利取得專業證照，為穩定就業奠定扎實基礎。郭耿華並說，該學員過去曾從事油漆工、建案水電及電機維修相關工作，時常會接觸到不熟悉的冷凍空調維護問題，深感自身專業不足，為補強技術、提升職場競爭力，他報名參加高屏澎東分署冷凍空調班職訓課程，期盼透過系統化學習，讓自己的技術更加完整。勞動力發展署高屏澎東區分署分署長郭耿華指出，該學員透過高屏澎東區分署冷凍空調班的系統化訓練，循序紮實的學習冷凍空調原理、識圖與製圖、電路實習、空調機實習、冰箱實習，以及系統實習等核心課程，從理論基礎到實務操作全面扎根，而在學習過程中，當他遇到理解或操作上的困難時，該分署職訓師總是耐心進行個別指導，同學也即時給予協助。郭耿華並指出，該學員在師長細心教導與同儕彼此扶持下，於結訓時順利通過技能檢定，取得冷凍空調丙級專業證照，大幅拓展就業機會，他訓練結束後，即返鄉順利就業，成為兼具水電與冷凍空調能力的全方位技師，擁有穩定的工作與收入來源，為人生開創嶄新契機。