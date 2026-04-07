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IC載板大廠南電因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，今（7）日公布2月自結財報，單月稅後純益達2.9億元，年增402.78%，單月每股盈餘（EPS）為0.46元，年增多達411%；若加計1月份自結0.56元，今年前兩個月累計EPS已達1.02元，等同賺到去年全年EPS 3.01元的三分之一，獲利驚人。南電從去年開始獲利表現強悍，全年獲利19.47億元，年增超過8倍。3月營收接續前2月，表現同樣亮眼，單月合併營收重返40億大關，來到42.91億元，月增35.52%，年增39.03%。結算今年第一季累計合併營收達111.77億元，年增為32.15%。法人報告指出，估計下半年ABF載板供需缺口達10％，2028年更可能擴大至42％。由於基本面轉機訊號明確，吸引短線資金瘋狂湧入，南電近期交易火熱，7日更是開高走高、攻上漲停價位624元，亮燈作收。根據證交所公告，南電4月2日當日沖銷成交量占該日總成交量比率高達71.19%，近六個營業日當沖佔比亦達64.77%，因此被列入注意股名單。此外，南電已定於5月14日召開股東常會，屆時將進行董事任期屆滿改選，隨著獲利動能提前爆發，後續經營層對下半年的展望將成為市場關注焦點。