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▲黃鴻升（右）過世5年，留下65歲爸爸與40歲胞妹。（圖／翻攝自IG＠teen520）

黃鴻升過世5年！40歲胞妹攜帥兒慶生

▲黃鴻升的公仔娃娃「666」陪伴其親妹妹慶生。（圖／翻攝自IG＠teen520）

已故藝人黃鴻升（小鬼）2020年11月主動脈剝離過世，享年36歲，如今5年多過去，其親妹妹昨（7）日於社群IG曬出40歲慶生貼文，她與65歲爸爸、帥氣兒子同框合照，前者相較去年又瘦了些許，後者則增高不少，3人相視笑開懷，場面溫馨，然而，黃鴻升也沒有錯過家人團聚時光，代表其靈魂的生前創作「666」公仔娃娃入鏡，畫面看哭大批粉絲。黃鴻升妹妹昨於IG寫下貼文，透露自己度過40歲生日，過上平凡卻充滿溫暖的一天，「今天正常上班，正常下班，回家煮飯當媽媽，收到兒子25塊就讓媽媽感動的小泡芙，還是我愛的牛奶口味！」一同與兒子、爸爸同框慶生。黃鴻升妹妹也說，「謝謝所有為了祝福我生日，而停留在IG或訊息的留言，希望一切都能順心，40歲最想要的生活狀態，不內耗、情緒平穩、身心健康、幸福快樂。」也見代表著黃鴻升的「666」公仔娃娃一同入鏡，畫面惹淚。回顧去年9月24日，黃鴻升爸爸過65歲生日，他與大夥玩得愉快盡興，即便黃鴻升已經回到別的星球上，在地球仍有許多子女關愛，妹妹為此感性吐露，「謝謝我爸依然保持健康快樂，一直保持年輕的心，每年都要一直這樣慶生喔！」