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▲苗栗黑心集團非法堆1500噸廢塑膠，5人遭起訴、3人遭求重刑。（圖／苗栗地檢署提供）

苗栗縣造橋鄉驚爆大規模非法堆置廢棄物案！苗栗地檢署揭發不法集團假借租賃廠房土地之名，實則化身為「私人垃圾場」，在短短半年內非法收受高達1500公噸的廢塑膠混合物。檢方3月27日對5名嫌犯提起公訴，另外，黃、李、賴等3名主嫌，因多次提供土地棄置廢棄物或仲介非法清運，犯罪情節最為重大，故向法院建請從重量處2年6個月以上有期徒刑，並對賴男聲請沒收高達200萬元的不法所得。其餘8名業者則因涉案情節較輕，獲緩起訴處分，並須於限期內繳納處分金以示懲戒。檢方調查，黃姓、李姓男子2人於造橋鄉承租多筆土地及鐵皮廠房，假借租賃之名行堆置廢棄物之實，從2022年6月至2023年1月間，透過賴姓男子等3人仲介，以每車次最高10萬元的價格，非法收受4家業者所產出的廢棄皮革與海綿。根據檢方統計，該犯罪團夥非法清運次數高達77車次，現場堆置了52包巨大的太空包，內藏各類廢塑膠混合物，堆置面積廣達2198平方公尺，總重量約1500公噸，雖然案發後已清除約1223公噸，但仍對在地環境造成嚴重威脅。苗栗地檢署指出，黃男、李男先後4次提供土地棄置大量事業廢棄物，而賴姓男子則仲介非法清除達2次，牟取不法暴利。檢方考量其對國土環境損害極大，建請法院從重量刑，分別求處有期徒刑2年6個月以上，並聲請沒收賴男不法所得200萬元，其餘8名涉案業者則考量其配合度與涉案程度，予以緩起訴處分以啟自新。