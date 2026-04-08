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▲味全龍亞洲航空主題日，入場贈品一覽。（圖／味全龍提供）

為深化台灣市場經營、拉近與在地粉絲的距離，AirAsia亞洲航空首度跨界與中華職棒味全龍合作，於4月17日至4月19日在天母棒球場推出「亞洲領航, 氣勢如紅Batter up, Buckle up聯名航空主題日」，正式開啟航空品牌與台灣棒球文化的全新合作。本次合作不僅是AirAsia首次與中華職棒球隊聯名，更希望透過最具台灣代表性的職棒賽事，提供球迷們與旅遊愛好者更多專屬優惠與互動體驗，將航空旅行融入日常娛樂，打造真正屬於台灣粉絲的航空主題活動。活動期間，球場將化身航空場景，入口處特別打造 AirAsia 特色登機門，讓球迷彷彿準備登機起飛；主題日3天將分別發送限量的威弟行李吊牌、AirAsia聯名主題日束口袋以及飛行飄帶鑰匙圈給進場球迷，入場即可獲得，數量有限，送完為止。AirAsia更精心安排空服員帶來開場表演，為賽事揭開序幕。現場更規劃機票抽獎等多項球場限定活動，讓龍迷不只為球賽吶喊，也能把飛行驚喜帶回家。AirAsia 誠摯邀請所有球迷朋友繫好安全帶（Buckle up），和味全龍一起揮棒起飛（Batter up），在球場感受職棒熱血魅力！