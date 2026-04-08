為深化台灣市場經營、拉近與在地粉絲的距離，AirAsia亞洲航空首度跨界與中華職棒味全龍合作，於4月17日至4月19日在天母棒球場推出「亞洲領航, 氣勢如紅Batter up, Buckle up聯名航空主題日」，正式開啟航空品牌與台灣棒球文化的全新合作。

我是廣告 請繼續往下閱讀
AirAsia首次與中職聯名　天母入場處變登機門

本次合作不僅是AirAsia首次與中華職棒球隊聯名，更希望透過最具台灣代表性的職棒賽事，提供球迷們與旅遊愛好者更多專屬優惠與互動體驗，將航空旅行融入日常娛樂，打造真正屬於台灣粉絲的航空主題活動。

活動期間，球場將化身航空場景，入口處特別打造 AirAsia 特色登機門，讓球迷彷彿準備登機起飛；主題日3天將分別發送限量的威弟行李吊牌、AirAsia聯名主題日束口袋以及飛行飄帶鑰匙圈給進場球迷，入場即可獲得，數量有限，送完為止。

空服員帶來開場表演　3天都送精美好禮

AirAsia更精心安排空服員帶來開場表演，為賽事揭開序幕。現場更規劃機票抽獎等多項球場限定活動，讓龍迷不只為球賽吶喊，也能把飛行驚喜帶回家。AirAsia 誠摯邀請所有球迷朋友繫好安全帶（Buckle up），和味全龍一起揮棒起飛（Batter up），在球場感受職棒熱血魅力！

▲味全龍亞洲航空主題日，入場贈品一覽。（圖／味全龍提供）
▲味全龍亞洲航空主題日，入場贈品一覽。（圖／味全龍提供）

相關新聞

「費嫂」幸運女神加持！味全龍再見保送神劇本　2：1擊敗台鋼雄鷹

鄭浩均6局無失分太威猛！兄弟4：1擊敗味全龍　免寫隊史最差開季

王翊亘專欄／兩大合約綁定中線支柱　味全龍與中信兄弟的各自考量

大巨蛋燈全暗不要緊！曾聖安敲驚天首轟　味全龍3：2力克樂天桃猿

林子翔編輯記者

熱愛運動卻無法成為運動員，於是走上體育記者一職。
曾專注於籃球、裝備領域，待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，有多次國外大型賽事採訪、NBA球星專訪經驗。
現職為中華職棒場邊記者，期望透過文...