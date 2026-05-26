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▲尹衍樑今（26）日凌晨4時21分，在台北榮總不幸辭世，享壽75歲，死因並未公布。（圖／翻攝尹衍樑臉書）

尹衍樑健康曾亮紅燈 浴室摔傷、北京暈眩引發關注



早在2015年5月，尹衍樑就曾在自家浴室摔倒，臉部撞到浴缸，緊急送醫治療後，在台北榮總住院治療14天，前7天先住進加護病房、後面7天轉到一般病房，由於左眼視神經受損，視力僅剩原先的十分之一。



早在2015年5月，尹衍樑就曾在自家浴室摔倒，臉部撞到浴缸，緊急送醫治療後，在台北榮總住院治療14天，前7天先住進加護病房、後面7天轉到一般病房，由於左眼視神經受損，視力僅剩原先的十分之一。 此外，據《聯合報》北京報導，2015年9月，尹衍樑前往北京閱兵時，疑似在天安門城樓旁的貴賓看台上心臟病發，緊急送往北京大學附屬醫院治療，事後潤泰集團和尹衍樑皆出面澄清，是「血壓高」導致暈眩，並無大礙。



此外，據《聯合報》北京報導，2015年9月，尹衍樑前往北京閱兵時，疑似在天安門城樓旁的貴賓看台上心臟病發，緊急送往北京大學附屬醫院治療，事後潤泰集團和尹衍樑皆出面澄清，是「血壓高」導致暈眩，並無大礙。 而尹衍樑從2023年開始，幾乎沒出席潤泰集團大型公開活動，前次在公眾前露面，則要回溯去年參與竹聯幫前幫主黃少岑告別式，當時的他已步履蹣跚，全程都需要助理攙扶，但他仍堅持到現場弔唁。



而尹衍樑從2023年開始，幾乎沒出席潤泰集團大型公開活動，前次在公眾前露面，則要回溯去年參與竹聯幫前幫主黃少岑告別式，當時的他已步履蹣跚，全程都需要助理攙扶，但他仍堅持到現場弔唁。

▲「高血壓」是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病、眼疾等重大慢性病的共同危險因子。（示意圖／取自Unsplash）

全球11億人受高血壓所苦 醫點名「肥胖」是最大關鍵

潤泰集團總裁尹衍樑被證實，今（26）日凌晨4時21分，在台北榮總不幸辭世，享壽75歲，潤泰集團雖然並未公佈尹衍樑死因，不過尹衍樑過去曾因血壓問題導致暈眩送醫之外，也曾在家中浴室摔倒，健康狀況近年一直備受關注。潤泰集團發布聲明，「懷著無比沉痛的心情宣布，本集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑博士，於民國115年（2026年）5月26日清晨4時許，於台北榮民總醫院安詳辭世，享壽76歲。臨終前家人隨侍在側。集團全體同仁聞訊同感哀慟與不捨。」「高血壓」是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病、眼疾等重大慢性病的共同危險因子，宇平診所心臟科醫師劉中平提醒，目前全世界有11億人罹患高血壓，平均每4位男性和每5位女性就一位有高血壓，而體重與血壓有直接的線性關聯性，甚至七成的高血壓是肥胖導致。過多的脂肪在身體堆積，會造成呼吸道阻塞、腎臟組織擠壓、以及內分泌失調，之後引發一連串的神經和生理機轉，導致血壓上升；劉中平強調，每降低1公斤體重，可以減少1mmHg的血壓，「想辦法把血壓降下來，從體重著手其實是最簡單的方法。」