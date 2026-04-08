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▲休士頓火箭今（8）日客場挑戰鳳凰城太陽，火箭在開局一度落後達21分的絕境下，憑藉當家球星杜蘭特（Kevin Durant）與湯普森（Amen Thompson）合砍46分的精彩發揮，最終完成驚天逆轉。（圖／路透／達志影像）

▲回顧杜蘭特在太陽的145場比賽，他繳出26.8分、6.3籃板，外加42.7%的頂尖三分命中率。（圖／美聯社／達志影像）

鳳凰城太陽主場今晚充滿諷刺與肅殺之氣。儘管看台上有零星「歡迎回來」的標語，但太陽球團卻打破慣例，連一支致敬杜蘭特（Kevin Durant）的影片都沒準備。杜蘭特就在這份冷處理的待遇中，帶領休士頓火箭以119：105驚奇逆轉擊敗太陽，不僅完成賽季橫掃，更用50勝的實力向老東家證明，誰才是當初那筆「8換2」交易中真正的輸家。比賽首節，太陽一度打出瘋狂的24：0攻勢，讓全場陷入沸騰，火箭則陷入長達4分鐘的進攻大當機。然而，這場比賽的轉折點不在於進攻手感，而在於最原始的基本功，也就是籃板球。全場比賽，火箭在籃板球以55：34碾壓太陽，其中進攻籃板更是驚人的24：10。火箭靠著體型優勢與積極度，不斷獲得二次進攻的機會，光是二次得分就以37：17讓太陽欲哭無淚。即便申京（Alperen Sengun）今晚手感不佳且失誤高達6次，火箭還是靠著禁區統治力，一分一分地將21分的深坑填平。杜蘭特今晚並非開賽即巔峰，首節6投1中的低迷一度讓他受到質疑。但「死神」之所以可怕，在於他能在關鍵時刻扮演最穩定的支柱。在火箭缺乏3分火力的情況下，杜蘭特全場攻下24分，三分球9投5中，每當太陽試圖縮小分差，杜蘭特冷酷的三分彈總能讓主場球迷鴉雀無聲。這場勝利對杜蘭特而言意義非凡。他在1月絕殺太陽後曾自嘲是「被掃地出門的背鍋俠」，今晚他用表現證明，離開鳳凰城後的他，領袖能力已昇華到另一個層次，不僅自己能得分，更能帶動伊森（Tari Eason）與霍勒迪（Aaron Holiday）等板凳尖兵交出驚人的正負值。回顧杜蘭特在太陽的145場比賽，他繳出26.8分、6.3籃板，外加42.7%的頂尖三分命中率。然而，太陽隊在組成「布克+杜蘭特+比爾」的三巨頭後，非但沒有奪冠，去年甚至連季後賽都沒進，留下36勝46敗的戰績。這種落差，讓管理層決定在去年夏天將杜蘭特送往休士頓。沒想到，杜蘭特在火箭隊重獲新生，本季場均26.1分、30+場次排名聯盟第三，更帶領火箭穩坐西區第5；反觀太陽還在附加賽邊緣掙扎。這種「離開後更好」的劇本，對太陽高層而言，無疑是最響亮的一記耳光。通常NBA球隊會為重返主場的昔日大將準備致敬影片，但太陽隊今晚打破了慣例。外界普遍認為，這與杜蘭特在今年1月絕殺太陽後的「背鍋論」有關。當時杜蘭特直言自己被太陽高層當成戰績不佳的替罪羔羊，並狠酸「擊敗他們的感覺真爽」。杜蘭特賽前也冷冷直言自己對鳳凰城「沒什麼感情」，雙方的關係早已從當初「8換2」的豪賭，演變成了今日不歡而散的羅生門。