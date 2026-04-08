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▲財政部關務署高雄關高雄機場分關離島派出課，會同法務部調查局福建省調查處及金門縣警察局人員，在金門縣金城鎮一處倉庫，查獲大陸香菇及食品。(圖／記者黃守作攝)

▲財政部關務署高雄關高雄機場分關離島派出課，會同法務部調查局福建省調查處及金門縣警察局人員，在金門縣金城鎮一處倉庫，查獲大陸香菇及食品。(圖／關務署高雄關提供)

財政部關務署高雄關高雄機場分關離島派出課於日前，會同法務部調查局福建省調查處及金門縣警察局人員，在金門縣金城鎮一處倉庫，查獲大量走私的中國大陸物品，因涉及違反海關緝私條例、食品安全衛生管理法等規定，已將私貨依法查扣處理。關務署高雄關關務長劉芳祝表示，高雄關繼今(115)年1月底市面走私掃蕩行動後，於日前再度會同福建省調查處及金門縣警察局人員，在金門縣金城鎮一處倉庫查獲大量走私之中國大陸物品，包括乾香菇124公斤及食品共1490.6公斤，包括李子柒螺螄粉、江西米粉、地攤鍋巴等，因涉及違反海關緝私條例、食品安全衛生管理法等規定，乃將查獲的大量走私中國大陸物品，依法查扣處理。關務署高雄關高雄機場分關主任曾信義指出，小三通入境旅客限量攜帶自用大陸農產品及食品合法通關後，卻違法交給商家販售，除已變更免稅之自用目的，亦因未經檢驗之大陸產製食品，可能含有超標農藥、我國禁用的防腐劑、人工色素、非法甜味劑或超標之重金屬，且其生產製程與保存環境不明，對國人身體恐造成不可逆的健康損害，此外，未經檢疫之大陸農產品極易夾帶境外病蟲害進入國境，嚴重威脅我國農業生態及產業發展。曾信義並指出，海關將持續於邊境攔截走私大陸農產品及未開放進口之大陸製食品等，並適時進行跨機關市面查緝，以阻絕不法，呼籲民眾勿購買標示不清或來路不明食品，若發現可疑走私線索，請勇於舉報，共同守護國家邊境安全。