這幾天春雨連連，許多衣服、襪子都曬不乾，尤其是襪子沒晾乾，很容易產生異味，近期知名旅日作家魚漿夫婦就分享，晾衣服的時候只要把濕的衣物「拱形」排列，衣服就會比較容易乾；襪子夾襪口的地方不僅更快乾，還能延長襪子使用壽命！
衣物排列拱形 空氣流通更快乾
魚漿夫婦在臉書粉專發文表示，只要把襪子、衣服依照長短，短的襪子、衣服晾在中間，左右再晾比較長的衣物，把衣服排列成「拱形」，就能讓較長的衣服吹到風，中間拱形空間可讓空氣更容易流通，衣服也會因為這樣乾得比較快。
襪子材質較厚，比較難完全乾燥，魚漿夫婦也提供晾襪子方法，有些人會用洗衣夾夾住襪子腳尖的部分晾曬，但其實這樣比較不容易乾，也會讓襪子更容易壞，因為洗完衣服之後，水分會順著地心引力往下流，水就會聚集在襪口的部分。
水分重量容易越洗越鬆 夾在襪口壽命長
襪口累積的水分，會讓襪子更難晾乾，襪口長時間處於潮濕狀態，很容易導致鬆緊帶老化、劣化，讓襪子更快越洗越鬆，正確的晾曬襪子方式，應該是把夾子夾在襪口的地方，襪尖朝下，讓水分可以順著襪尖排出。
許多人看到魚漿夫婦分享，紛紛表示，「除濕機開下去」、「我真的曾研究過，是拱形」，不過也有住在基隆的網友表示，不管哪種晾法都不會乾，還是烘衣機比較有用。家事達人陳映如過去也分享，可以把口袋翻出來、使用比較寬的衣架或8字型衣架，搭配電風扇和除濕機，讓衣服晾在室內也很快乾。
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魚漿夫婦在臉書粉專發文表示，只要把襪子、衣服依照長短，短的襪子、衣服晾在中間，左右再晾比較長的衣物，把衣服排列成「拱形」，就能讓較長的衣服吹到風，中間拱形空間可讓空氣更容易流通，衣服也會因為這樣乾得比較快。
襪子材質較厚，比較難完全乾燥，魚漿夫婦也提供晾襪子方法，有些人會用洗衣夾夾住襪子腳尖的部分晾曬，但其實這樣比較不容易乾，也會讓襪子更容易壞，因為洗完衣服之後，水分會順著地心引力往下流，水就會聚集在襪口的部分。
襪口累積的水分，會讓襪子更難晾乾，襪口長時間處於潮濕狀態，很容易導致鬆緊帶老化、劣化，讓襪子更快越洗越鬆，正確的晾曬襪子方式，應該是把夾子夾在襪口的地方，襪尖朝下，讓水分可以順著襪尖排出。
許多人看到魚漿夫婦分享，紛紛表示，「除濕機開下去」、「我真的曾研究過，是拱形」，不過也有住在基隆的網友表示，不管哪種晾法都不會乾，還是烘衣機比較有用。家事達人陳映如過去也分享，可以把口袋翻出來、使用比較寬的衣架或8字型衣架，搭配電風扇和除濕機，讓衣服晾在室內也很快乾。