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NAND控制晶片與儲存解決方案大廠群聯受惠AI應用引爆儲存剛需，今（8）日公布3月營收，衝上183.17億元，月增50%、年增221%，刷新歷史單月新高，今年第一季營收409.67億元，季增80%、年增196%，同步締造歷史同期新高紀錄。針對營收出現倍數級躍升，群聯執行長潘健成指出，近期營運動能主要受惠於AI應用的快速擴展，帶動PCIe SSD控制晶片總出貨量年增達25%，NAND位元出貨量（Bit Growth）也呈現月增18%的穩健成長。潘健成強調，隨著AI部署與推論應用加速落地，資料生成量正呈現「結構性且近乎無上限」的暴增，進一步推升對 NAND 儲存的強勁需求。反觀供給面，NAND原廠對擴產仍維持審慎保守態度，導致整體供給持續吃緊，NAND價格維持上行趨勢，短期內尚無緩解跡象。面對近期市場傳出記憶體價格可能鬆動的看空雜音，潘健成明確定調，價格波動主要集中於「零售（Retail）市場」的短期買賣行為；而群聯長期深耕的CSP、伺服器、AI應用與工控等高階客製化市場，屬於系統設計導入合作模式，佔群聯營收貢獻達70%以上，將成為推升群聯整體毛利與獲利結構的最強護城河。在產品佈局上，隨著「養AI龍蝦（AI代理人）」的應用需求快速增長，群聯趁勢推出全球首款「aiDAPTIV 混合型龍蝦」與「aiDAPTIV混合型AI SSD」方案。不僅能解決企業資料安全疑慮，更能大幅降低超過70%的Token費用，產品一經推出即獲市場高度關注並湧入追加訂單，預期將為公司帶來顯著的正面營收貢獻。展望 2026 年，潘健成表示，AI 發展已正式由「模型訓練」逐步邁向「大規模推論（Inference）應用」，所產生的龐大資料量將推升儲存需求。群聯8日股價尾盤攻上漲停，以1725元作收，成交量7769張。