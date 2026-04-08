近期台、美股市劇烈震盪，台股在川普於向伊朗設定的最後時限前兩小時，宣布同意停火兩周，導致台股今（8）日創下史上第二大漲點，原油期貨也隨之暴跌。知名財經作家狄驤在臉書發文，他點出，近期許多投資人看壞行情逢高放空，如今卻慘遭軋空，成為推升股市上漲的「燃料」，坦言在投資市場中「認錯很重要」。
狄驤在文中分享自身近期的操作歷程。他表示，前陣子台、美股雙雙面臨破底危機時，他嚴守紀律進行減碼，隔日受到川普TACO影響，股市迅速出現「破底翻」型態時，果斷認錯，迅速補回多單。
狄驤強調，這一切都是依照風險變化來做動態調整。他指出，技術型態往往會透露出許多市場邏輯。當時股市剛出現破底翻時，市場上充斥著悲觀言論，並鼓吹反彈就該逢高放空。然而，時至今日回頭看，當時選擇做空的人反而變成了洗地工，甚至慘遭軋空，成為推升這波行情的燃料。
針對市場的多空論戰，狄驤直言，市場的做空環境其實很糟糕他剖析背後原因指出，全球各國政府與央行的施政目標，本質上都是以做多市場為主。
一旦金融市場發生意外風險，各國政府手上的「救市武器」多不勝數。從美國聯準會的降息、量化寬鬆（QE）印鈔，到台灣的國安基金護盤與限空令等，這些政策機制都讓做空者面臨極大的政策對抗風險。
除了政策面的干預，狄驤也指出，回顧過去幾十年、甚至上百年的歷史，全球經濟趨勢始終是不斷往上增長的。即使中間遇到經濟衰退，也都只是一時的過渡期，並未改變人類長期經濟增長與科技發展。因此，在金融市場中「做多的勝率本來就比做空還要高」。對於投資人而言，真正的難題不在於選擇多空，而在於該如何正確地應對市場的劇烈波動。
我是廣告 請繼續往下閱讀
狄驤強調，這一切都是依照風險變化來做動態調整。他指出，技術型態往往會透露出許多市場邏輯。當時股市剛出現破底翻時，市場上充斥著悲觀言論，並鼓吹反彈就該逢高放空。然而，時至今日回頭看，當時選擇做空的人反而變成了洗地工，甚至慘遭軋空，成為推升這波行情的燃料。
針對市場的多空論戰，狄驤直言，市場的做空環境其實很糟糕他剖析背後原因指出，全球各國政府與央行的施政目標，本質上都是以做多市場為主。
一旦金融市場發生意外風險，各國政府手上的「救市武器」多不勝數。從美國聯準會的降息、量化寬鬆（QE）印鈔，到台灣的國安基金護盤與限空令等，這些政策機制都讓做空者面臨極大的政策對抗風險。
除了政策面的干預，狄驤也指出，回顧過去幾十年、甚至上百年的歷史，全球經濟趨勢始終是不斷往上增長的。即使中間遇到經濟衰退，也都只是一時的過渡期，並未改變人類長期經濟增長與科技發展。因此，在金融市場中「做多的勝率本來就比做空還要高」。對於投資人而言，真正的難題不在於選擇多空，而在於該如何正確地應對市場的劇烈波動。