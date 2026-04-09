我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江語晨日前才剛發文找律師，在美國有緊急案件需要處理。（圖／微博@江語晨JessieChiang）

▲江語晨一結束自己的小考就拿著包包離開節目現場。（圖／微博＠芒果撈小黃）

38歲女星江語晨過去因「J女郎」頭銜走紅，近日登上中國節目《乘風破浪的姐姐》第7季（又名乘風2026）重新復出表演，怎料疑似因離婚官司纏身，竟在節目錄製到一半，突然拿起包包，中途離場，神情看似很心急。而江語晨日前才剛在微博發文，尋求可以陪她到美國加州開庭的律師，地點也讓人不禁猜想，案子應該與她的美籍機師前夫有關。江語晨去年10月宣布和機師老公離婚，結束長達9年的婚姻，兩人育有1子1女，小孩目前多由她照顧，但近日江語晨到中國錄製《浪姐7》，似乎分身乏術。她7日凌晨突然在微博、小紅書發文，表示自己急需一名律師，能在美國時間4月7日早上8點半出庭。貼文曝光後，粉絲都很擔心她的狀況，紛紛丟出律師的聯絡資訊給她，江語晨隨後也表示自己已經聯繫到合適的人選，謝謝大家的幫忙，並將找律師的相關貼文刪除；工作人員則在小紅書上回覆粉絲，「目前已找到律師，姐姐還在專心備賽小考」。而昨日中午《浪姐7》播出第一次公演的小考環節，只見江語晨狀態不佳，不僅頻頻忘詞、節奏錯亂，唱完後她還立刻揹著包包，離開現場。當時主持人略顯尷尬，但還是幫江語晨緩頰，稱她有緊急的私事需要處理，希望大家體諒，隨後節目就在沒有江語晨的情況下繼續進行。微博隨即傳出江語晨將被退賽的消息，但她目前都無任何回應。而江語晨去年公開離婚消息時，坦言是因為夫妻二人聚少離多的關係，江語晨前夫因忙於工作長期不在家，家中瑣事、育兒都是她一個人在處理，他們深思熟慮後才決定分開。當時江語晨還體面地說：「我們還是朋友，偶爾會一起帶孩子外出用餐或娛樂，互動依然和諧，這個決定或許是往前邁進的轉捩點。」可從如今的結果看來，離婚官司似乎不順利。