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根據《ESPN》資深記者查拉尼亞（Shams Charania）最新消息指出，文班亞馬（Victor Wembanyama）的肋骨傷勢恢復進度樂觀，極有可能在台灣時間週六對陣達拉斯獨行俠的關鍵比賽中復出。這場比賽成為文班亞馬能否達成聯盟65場門檻、競爭季後賽各大獎項的最後衝刺。文班亞馬在本季展現了統治級的身手，得分、籃板以及聯盟頂尖的阻攻能力，讓他成為「年度最佳防守球員（DPOY）」、「年度最佳陣容（All-NBA）」甚至MVP的頭號熱門人選。然而，受限於聯盟新規定，球員必須出賽至少65場才能取得獲獎資格。目前文班亞馬正處於達標的邊緣。查拉尼亞表示：「馬刺球團內部非常有信心，文班亞馬能在最後兩場例行賽中至少出戰一場。他目前只需要再打一場超過20分鐘的比賽就能獲得資格，而馬刺對此抱持高度樂觀的態度。」文班亞馬因肋骨挫傷缺席了幾場比賽，醫療團隊發現該傷勢雖非結構性損傷，但嚴重的瘀傷會影響球員的呼吸調節與體能。這也解釋了為何馬刺採取極度謹慎的態度，畢竟對於這支正準備迎接2019年以來首次季後賽的球隊來說，文班亞馬的長遠健康優於例行賽的排名。「馬刺將例行賽視為季後賽的暖身，」查拉尼亞分析，「這符合馬刺一貫的球團哲學，重點在於球員的永續性與長遠健康，就像當年鄧肯（Tim Duncan）時代一樣，為了未來十年的競爭力做準備。」雖然馬刺目前在西區仍保有競爭力，甚至還有爭奪龍頭的機會，但球團的目光顯然放得更遠。在受傷前，文班亞馬已開始增加上場時間，他在對陣丹佛金塊的比賽中激戰40分鐘，轟下34分、18籃板、7助攻、5阻攻的驚人數據，向全聯盟宣告他已準備好迎接季後賽的高強度對抗。如果文班亞馬能在本週六順利回歸，即便上場時間受限，對馬刺的士氣來說也是極大的鼓舞。這不僅能確保他獲取應得的個人榮譽，更能讓他在季後賽正式開打前找回實戰節奏，帶領黑衫軍重返爭冠行列。