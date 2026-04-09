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森崴能源每股淨損高達60元，上週被打入全額交割股後，股價一蹶不振已經苦吞第四根跌停，股價達到25.4元；森崴能源今日逾6000張賣單排隊等賣。森崴能源日前公告2025年度自結財務報表虧損158.65億元，每股淨損59.71元。會計師指出其虧損狀態，以及負債比率與流動比率分別來到99.91%及56.38%，顯示森崴集團繼續經營之能力存在重大不確定性。森崴能源因子公司富崴能源，承攬離岸風電工程遇到逆風，遇到疫情、戰爭等因素導致工期展延、海事費用增加導致工程無法在今年度完工。森崴能源預計辦理私募普通股不超過93,750張，並預計在6月22日開股東會、改選董事。森崴能源股價跟今年初高點57.1元相比，股價已經腰斬，變動幅度達56%。4月1日打入全額交割股後，已經連續4天跌停，跟1日收盤價38.6元相比下挫34%，今日開盤就跌停鎖死在25.4元價位。