我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿隊超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與球隊的關係傳出惡化，今夏離隊轉戰他隊的可能性大幅增加，讓全聯盟球隊都虎視眈眈。根據美媒最新報導，除了先前傳出的尼克、勇士等豪門球隊，波士頓塞爾提克與布魯克林籃網也被列入這名兩屆MVP的潛在下家名單。近期字母哥在受訪時，對衛冕軍塞爾提克及主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）大加讚賞。他特別點出，儘管綠衫軍在2024年奪冠後流失多名核心班底，卻仍能迅速打造出爭冠級別的隊伍。此番言論被外界解讀為「暗諷」公鹿球團自2013年選秀以來，未能為他提供穩定且優質的支援。資深記者阿米克（Sam Amick）報導指出，即便塞爾提克已經擁有「雙探花」作為建隊核心，還是對引進字母哥保持濃厚興趣。對此，馬祖拉低調回應：「他是一位偉大的球員，但如果沒有合適的球員組合，教練什麼也做不成。」他強調球隊成功歸功於管理層組建的競爭體系，而非個人功勞。紐約媒體《紐約郵報》記者路易士（Brian Lewis）透露，籃網隊也將參與這場爭奪戰。消息人士指出，籃網過去就曾多次打聽字母哥，總管馬克斯（Sean Marks）曾明確表示，籃網重建的核心在於引進能「徹底改變球隊軌跡」的超級巨星。「如果要梭哈，目標就是為了在最高水平競爭。」馬克斯的這番話揭示了籃網的野心。不過，路易士也坦言，相較於熱火或勇士，字母哥落腳布魯克林的機率目前看來相對較小，籃網仍處於伺機而動的狀態。隨著交易傳聞升溫，字母哥最新下家賠率也持續更新。令人意外的是，先前傳出字母哥最想去的尼克隊僅排在第3位，反倒是邁阿密熱火則高居榜首，多倫多暴龍緊隨其後位居第二。熱火隊被認為能提供希羅（Tyler Herro）、新人中鋒韋爾（Kel'el Ware）及選秀權的優質籌碼，這對面臨重建壓力的公鹿極具吸引力。此外，休士頓火箭排名第四，若本季季後賽表現不如預期，休城預計也會大動作加入這場「字母哥爭奪戰」。