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第8屆公視董監事人選難產，行政院日前再提名新名單，不過在野黨推舉的8名審查委員今（9）日聯名致函立法院長韓國瑜，批評文化部長李遠不遵循《公共電視法》精神，違反歷屆經由國會不同政黨事前協商候選人名單慣例，所以一同辭去審查委員職務。公視第7屆董監事任期至今年5月19日屆滿，行政院函請立法院籌組公視第8屆董事、監察人審查委員會，由各黨團推薦審查委員人選，比例為藍7、綠7、白1，在野黨推薦審查委員為，吳永乾、羅國俊、廖元豪、董保城、馬詠睿、許良源、潘祖蔭、杜聖聰。不過8名在野黨審查委員今聯名致函韓國瑜，因為文化部長李遠不遵循《公共電視法》立法精神，且違反歷屆經由國會不同政黨事前協商候選人名單的慣例，一再依個人意志辦理提名，所以他們認難妥適遂行立法院院託付的審查任務，不得不聯名具函向院長請辭審查委員一職，不情之處，敬請察諒。8名審查委員表示，《公視》屬於國民全體，非一黨、一部或一人之私器，其公共性與獨立性的確立，端賴治理機構内部權力的分散與制衡。此所以《公共電視法》明定，公視董事及監察人的選任，必須兼容並蓄不同黨派、族群及專業背景的成員。為確保董事會及監察人的多元代表結構，公共電視法更建置由國會依政黨比例推薦組成的審查委員會，以及須經三分之二以上同意的高門檻審查機制，用以提示行政部門於辦理提名之際，必須踐行事前多元諮商程序，始能克竟其功。8名審查委員也說，歷屆公視董事會的順利組成，是因董事監察人候選人名單經由政黨事前協商產生。惟文化部辦理本屆公視董事監察人提名，卻不此之圖。「我等在第一次審查會中，已公開提醒文化部後續提名應先行跨黨協商、徵詢多元意見。遺憾的是，李部長置若罔聞，仍依一己之見評估全部候選人之適任性，導致明顯的審查障礙。我等認為此一欠缺程序正當性之提名，既不符公共電視法之立法精神，又違反歷屆提名慣例。振聾發聵無功之餘，審查任務自難期有成。為此，吾等一同辭去審查委員職務，以示負責」。文化部3月12日公布，行政院再提第8屆公視董監事第二輪10為董事、1為監事候選人，董事候選人包括江前緯、吳其勲、李智凱、阮金紅、林照真、高翊峯、陳潔瑤、彭政閔、黃韻玲、詹怡宜；監事候選人為專精於智慧財產權、娛樂法的林佳瑩。