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美國職籃（NBA）聖安東尼奧馬刺隊今（9）日對陣波特蘭拓荒者隊（Portland Trail Blazers）的戰役中，馬刺隊儘管面臨當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）與新秀卡斯爾（Stephon Castle）雙雙缺陣的絕境，卻在福克斯（De'Aaron Fox）25分與5籃板及7助攻的帶領下，最終以112：101強勢擊碎波特蘭的反擊，豪取本賽季第61場勝利。本場比賽開局，拓荒者一度反客為主，靠著卡馬拉（Toumani Camara）與克林根（Donovan Clingan）的三分砲火取得領先。不過，福克斯隨即接管比賽，他一人連得10分強行反超比分。隨後瓦塞爾（Devin Vassell）與哈珀（Ron Harper Jr.）聯手在首節末段發動一波8比0的致命高潮，直接將拓荒者隊踹入23：32落後。第二節雙方你來我往，馬刺一度把優勢拉開到15分，但拓荒者靠外線力挽頹勢，半場打完馬刺以61：51領先10分。進入下半場，拓荒者展開反擊，阿夫迪亞試圖率隊翻轉落後局勢，他在第四節率隊打出12比1的反擊波，一度將分差縮小至僅剩6分的窒息差距。然而，馬刺福克斯在此刻展現了領袖本色，他在關鍵時刻挺身而出命中三分球，隨後科內特（Luke Kornet）與霍勒迪（Justin Holiday）連番補刀，徹底葬送了拓荒者的逆轉希望。這是馬刺本季第61場勝利，除了福克斯轟下全隊最高的25分之外，詹森（Keldon Johnson）也貢獻了20分與8籃板，布萊恩特（Thomas Bryant）則從替補席殺出挹注17分，成為擊潰開拓者隊的重要伏兵。相較之下，拓荒者隊雖有阿夫迪亞轟下29分、亨德森（Scoot Henderson）挹注20分，但依舊無法阻擋球隊墜入2連敗。