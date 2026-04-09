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▲鄧紫棋大秀台語和台灣觀眾問好。（圖/讀者提供）

全場燈光瞬間熄滅，隨著深邃的重低音迴盪在大巨蛋空間，4萬名觀眾的尖叫聲幾乎要掀翻屋頂！今（9）日晚間，華語樂壇天后 G.E.M. 鄧紫棋搭乘巨獅進場，隨後還用台語和大家問好：「台北你們好嗎？我很思念你們，我很尬意你們。」鄧紫棋在唱完三首歌後，以台語和大家問好，她一度有點緊張地忘詞，但是重整之後，馬上說出完整台語和台灣關眾問候。她表示，面對台灣關注，讓她變成談戀愛的小女生，變得很緊張。今晚鄧紫棋正式解鎖台北大巨蛋，以《G.E.M. 鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0》寫下歷史。這是她睽違7年重返台北舞台，也讓她成為首位站上大巨蛋舉辦個唱的香港女歌手。開場影片帶有末日重生後的敘事，隨後鄧紫棋以女神姿態搭乘巨大獅子裝置傲視全場。穿透力十足的嗓音瞬間填滿大巨蛋的每一處角落，現場歌迷手燈也亮了，將場館匯聚成一片壯觀的紫色螢光海，加上動畫的火海效果，現場可說是紅紅紫紫。這場一連四天的視聽盛宴，門票開賣即秒殺，總票房狂吸。現場不少歌迷感嘆，這場演出的精采程度與搶票難度，簡直直逼周杰倫。出道18年、坐擁多首YouTube點擊神曲的鄧紫棋，今晚火力全開。除了充滿實驗性的「重生版」曲目，鄧紫棋也唱了歌迷最渴望的〈光年之外〉，之後〈泡沫〉、〈倒數〉可望在後續接力登場。除了震撼的舞台設計，外界最期待的莫過於神祕嘉賓。細數鄧紫棋過去的合作名單，從五月天、林俊傑到周杰倫、蔡依林，無一不是樂壇大咖。雖然網友瘋猜是否有驚喜嘉賓驚喜現身，但現場粉絲卻有不同看法：「等了 7 年，只想聽她一個人的聲音！」究竟是否有貴賓，等待稍晚揭曉。