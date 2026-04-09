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▲鄧紫棋表示，她今晚不是來作為一個展示自己有多會唱歌的人，而是和觀眾一起分享生活。（圖/讀者提供）

鄧紫棋今（9）日晚間首度進軍台北大巨蛋，開啟一連4天的演唱會。雖然舞台上歌聲依舊震撼，但鄧紫棋在現場卻卸下天后光環，自曝開演前的身心煎熬，她表示來台時喉嚨開始開，讓她嚇到不敢說話，比了兩天手語。鄧紫棋透露，這次抵達台灣的第一天，就感受到喉嚨異常乾涸，身體狀況讓她極度不安。為了保護嗓音，她甚至整整兩天閉口不言，私下與工作人員溝通全靠「比手語」。面對大巨蛋首場演出的巨大壓力，她坦言內心充滿恐懼：「其實我很害怕，不知道這四天的演出能不能順利完成。」這番誠實的告白，讓台下萬名歌迷心疼不已。在絢爛的燈光與完美的歌聲背後，鄧紫棋向歌迷展現最真實的脆弱。她對觀眾表示：「大家在舞台上看到的我，好像總是很陽光、很有活力，但私底下的我，其實也是一個會感到害怕、會感到孤獨的人。」隨著年歲增長，她對於人生有了新的體悟。她表示，現在的她已經發現，人生中這些恐懼與孤獨的情緒是「無法避免的」，與其抗拒，不如與之共存。今晚的演出，鄧紫棋重新定義了歌手的角色。她強調：「我今晚來到這裡，並不是要當一個展現自己多會唱歌的歌手，而是來和大家分享我的生活。」她特別提到歌迷給予的力量。無論是歌迷細心準備的小禮物，還是大家願意排隊購買音樂以外的周邊商品，這些點滴支持都成了她克服恐懼的動力。