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▲鄧紫棋今晚在舞台上對觀眾表現她脆弱、感性和幽默各種面向。（圖/讀者提供）

鄧紫棋今（9）日晚間在台北大巨蛋開唱，當唱到招牌曲〈Gloria〉時，現場出現動畫和噴水特效有如「摩西開紅海」，全場氣氛沸騰。緊接著在穿著這身白紗演唱經典聖歌〈奇異恩典〉（Amazing Grace）時，她因感觸極深，當場情緒崩潰、淚流滿面，一度哽咽到無法唱下去。身穿象徵純潔與承諾的白色婚紗，鄧紫棋強忍淚水表示，〈奇異恩典〉對她而言，早已超越了一首歌曲的意義：「這首歌不是在唱一首歌而已，這首歌就是我人生的寫照。」她坦言自己私下是個情緒極其敏感的人，在生命的旅途中，曾遭遇許多難以負荷的重擔與打擊，「很多生命關口我都想放棄，但就像歌詞所說的奇異恩典，是這份恩典讓我可以站在舞台衝破難關。」台下萬名觀眾見狀心疼不已，集體動員大喊「加油」為她打氣，場面溫馨感人。在淚水中，鄧紫棋也分享了心境的轉變。她回憶道，小時候因為贏了很多比賽，總覺得自己很厲害，「但長大看見世界很大，越長大覺得自己真的很普通。」她意識到雖然自己普通，但卻擁有一種不普通的能力，可以把人生寫成歌，帶到世界各地分享，帶領大家看見她的脆弱與快樂。她表示：「以前我是要強的人，不會暴露脆弱。但巡演兩、三年下來，我成長很多，我想告訴大家我也有我的破口、脆弱的地方。」鄧紫棋哭完不忘幽默一下，試圖緩和感傷氣氛，一邊擦淚一邊笑說：「我要趕快擦眼淚，因為我的妝好像不是很防水！」引發全場一陣破涕為笑。隨後，她給予歌迷最溫暖的祝福，強調雖然現實世界很亂，而人生就是千瘡百孔，但愛能勝過一切：「我們雖然在亂世，但是可以在亂世裡相愛。不是只有上帝跟我說不要害怕，祂也透過我跟你們說，不要害怕，愛裡沒有懼怕。