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▲中國一名16歲癱瘓少女，誤買了鄧紫棋台北大巨蛋演唱會的門票。（圖／讀者提供）

天后鄧紫棋今（9）日晚間首度站上台北大巨蛋開唱，舉辦《G.E.M. 鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》，4場門票開賣即秒殺，狂吸大批粉絲到場朝聖。不料在開唱前，卻突然傳出中國上海一名癱瘓的16歲少女，在3月30日於售票平台「摩天輪」，誤買了一張要價2000元人民幣（約9000元台幣）的門票，家屬發現後急忙想退票，但遭到平台拒絕，讓她的父親哽咽表示，該門票的價錢，就等同於家裡的1個月生活費。一名16歲的癱瘓少女，在3月30日誤買了鄧紫棋台北大巨蛋演唱會的門票，據中國媒體《新聞晨報》報導，一名歐陽姓男子表示，自己的女兒日前不知道怎麼操作，買下了要價2000元人民幣的演唱會門票，由於他們是低收入戶家庭，該價錢相當於家裡1個月的生活費，嚴重加重了經濟負擔。這名父親與妻子在看付款紀錄得知情況後，馬上向平台申請退票，但平台表示售出後就無法退貨。事實上，在平台中點擊頁面「服務說明」，的確是有小字註明：「由於文體演出的特殊性，本產品不支持退票，敬請諒解」。平台也因此要求提供該名少女無民事行為能力的證明，才能提供退票，讓這名父親非常氣憤，只好透過媒體向平台溝通，但平台客服人員在表示已記錄存檔該事件、會向上層匯報後，就沒有任何消息。這名父親表示，女兒在4年前遭受車禍後，便癱瘓在床，還有認知障礙，這也經過司法的鑑定。由於女兒平時都躺在床上，只有小拇指可以動，就買了一台平板電腦給她，怎料她竟買了要價2000元門票。除了女兒外，父親表示家裡是低收入戶，妻子也因生病在家休養，平時僅靠自己跑車維持家裡的開銷，因此這次的門票價錢，可以說是他們家1個月的生活費，讓他哽咽表示無法承受這項開支。而這項意外的支出，也讓原本就辛苦的家庭雪上加霜。